Bingöl'de YURTLİG Doğu Anadolu Futbol Grup Müsabakaları Başladı

Bingöl'de YURTLİG Futbol Turnuvası Heyecanı

Bingöl'de, YURTLİG Doğu Anadolu Futbol Grup Müsabakaları, 10 ilden gelen 160 sporcunun katılımıyla başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği bu özel turnuva, GSB yurtlarında barınan öğrencilerin katılımıyla hayata geçiriliyor.

İlk Maçta Bingöl KYK ve Kars KYK Karşı Karşıya Geldi

Turnuvanın ilk maçında, Bingöl KYK takımı ile Kars KYK takımları, Düzağaç 1 No'lu Sentetik Futbol Sahası'nda karşı karşıya geldi.

Vali Usta'dan Motive Edici Mesaj

Maç öncesinde düzenlenen açılış programına katılan Vali Ahmet Hamdi Usta, Ağrı, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli ve Van'dan gelen 160 sporcunun turnuvada yer aldığını vurgulayarak, başarı ve dostluk mesajı verdi.

Usta, sporculara şunları söyledi: "Kazanmayı isteyeceksiniz ama dostluk, kardeşlik ve barışın önüne geçmemelidir. Sporun amacı kardeşliktir." Ayrıca, sporcuların eğitimlerine devam etmeleri gerektiğini belirtti.

Turnuvanın Finali 4 Mayıs'ta

Turnuvanın final karşılaşması, 4 Mayıs'ta aynı sahada yapılacak. Maçları, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mahmut Uğur Duyar ve Yurt Hizmetleri Müdürü Zülküf Koçinkağ da izledi.

Turnuvanın öncesinde, sporcular, 33 Er Şehitler Anıtı ile Solhan ilçesindeki yüzen adalara götürüldü. Bingöl kavurması ikram edilen sporculara, düzenlenen konser programı ile moral ve motivasyon desteği sağlandı.

Bingöl'de YURTLİG Doğu Anadolu Futbol Grup Müsabakaları, 10 ilden gelen 160 sporcunun katılımıyla başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından GSB yurtlarında barınan öğrencilerin katılımıyla "YURTLİG" adı altında düzenlenen turnuvanın ilk maçında Bingöl KYK ile Kars KYK takımları Düzağaç 1 No'lu Sentetik Futbol Sahası'nda karşılaştı.

Bingöl'de YURTLİG Doğu Anadolu Futbol Grup Müsabakaları, 10 ilden gelen 160 sporcunun katılımıyla başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından GSB yurtlarında barınan öğrencilerin katılımıyla "YURTLİG" adı altında düzenlenen turnuvanın ilk maçında Bingöl KYK ile Kars KYK takımları Düzağaç 1 No'lu Sentetik Futbol Sahası'nda karşılaştı.