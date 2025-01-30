Bingöl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Bingöl Emniyet Müdürü, Yılın Kareleri Oylamasında

Bingöl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak önemli bir etkinlikte yer aldı. Bu oylama, Anadolu Ajansı'nın geçen yılki en dikkat çekici fotoğraflarını değerlendirerek, halkın beğenisine sunmayı amaçlıyor.

Kalaycı'nın katılımı, yerel güvenlik güçlerinin sosyal ve kültürel etkinliklere verdiği önemi bir kez daha gözler önüne seriyor. Oylama süreci, geniş bir kitle tarafından takip edilirken, Bingöl Emniyeti'nin bu tür etkinliklere destek vermesi dikkat çekici.

Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylaması, toplumun farklı kesimlerini bir araya getirerek, medya ve sanat arasındaki bağı güçlendirmeyi hedefliyor. Katılımcıların seçtiği fotoğraflar ayrıca medya dünyasında önemli bir yer edinmiş eserler arasında yer alıyor.

Bingöl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama ilişkin fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.