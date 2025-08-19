Bingöl Karlıova'da Peri Çayı'na Düşen Otomobil: Anne ve Kızı Boğulma Tehlikesi Geçirdi

Bingöl Karlıova'da Peri Çayı'na Düşen Otomobilte Anne ve Kızı Hastaneye Kaldırıldı

Olayın Ayrıntıları

Karlıova-Yedisu kara yolu Kızılçubuk köyü mevkisinde Peri Çayı'na düşen otomobildeki sürücü ve yanındaki annesi boğulma tehlikesi geçirdi. Kazaya karışan aracın sürücüsü B.E. olarak, anne ise M.E. olarak kaydedildi. Araç plakası hakkında bilgi edinilemedi.

Kazayı gören vatandaşların müdahalesiyle araçtan çıkarılan anne ve kızı, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalenin ardından her iki yaralı da değerlendirilmek üzere hastaneye götürüldü.

Her iki yaralı Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yetkililerden alınan bilgiye göre B.E.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.