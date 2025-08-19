DOLAR
40,89 -0,03%
EURO
47,47 -0,37%
ALTIN
4.359,01 -0,3%
BITCOIN
4.640.684,76 -0,01%

Bingöl Karlıova'da Peri Çayı'na Düşen Otomobil: Anne ve Kızı Boğulma Tehlikesi Geçirdi

Karlıova'da Peri Çayı'na düşen otomobilden çıkarılan sürücü B.E. ve annesi M.E., boğulma tehlikesi sonrası Bingöl Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 21:14
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 21:14
Bingöl Karlıova'da Peri Çayı'na Düşen Otomobil: Anne ve Kızı Boğulma Tehlikesi Geçirdi

Bingöl Karlıova'da Peri Çayı'na Düşen Otomobilte Anne ve Kızı Hastaneye Kaldırıldı

Olayın Ayrıntıları

Karlıova-Yedisu kara yolu Kızılçubuk köyü mevkisinde Peri Çayı'na düşen otomobildeki sürücü ve yanındaki annesi boğulma tehlikesi geçirdi. Kazaya karışan aracın sürücüsü B.E. olarak, anne ise M.E. olarak kaydedildi. Araç plakası hakkında bilgi edinilemedi.

Kazayı gören vatandaşların müdahalesiyle araçtan çıkarılan anne ve kızı, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalenin ardından her iki yaralı da değerlendirilmek üzere hastaneye götürüldü.

Her iki yaralı Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yetkililerden alınan bilgiye göre B.E.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

İNG'den Ağustos Hamlesi: Sıfır Komisyon ve Hoş Geldin Faizi

İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek

Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı

E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzurum'da İnşatta Düşen İşçinin Ölümü: Firma Sahibi Tutuklandı
2
Yedikule Hisarı'nda Venedik'te Cinayet Açık Hava Gösterimi
3
Husiler: Sana Havalimanı'ndaki uçuş kesintisi yüzünden hastalar hayatını kaybediyor
4
20 Ağustos 2025 Gündem Özeti: TBMM, Bakanlar, Spor ve Dış Politika
5
Eymir Gölü yakınındaki otlukta yangın kontrol altına alındı
6
Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı
7
Kastamonu'da 'sahte altın' operasyonu: 3 şüpheli gözaltında

Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı

Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım

AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL

Araçlara Kamera, Araç Takip Sistemi ve Acil Durum Butonu Zorunlu — 19 Ağustos 2025

Deprem Bölgesine Özel Destek: Cazibe Merkezleri ve YTAK ile Düşük Faizli Kredi Dönemi Başladı

SGK’dan işverene ve iş arayana müjde: İşsizlik ödeneği alanlara özel istihdam teşviki

İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek

E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025

1 Aralık'ta 900.000 TL destek ödenecek— Başvurular 22 Ağustos'a kadar

İstanbul ve Ankara'da okul servislerine yüzde 35-50 zam talebi

İNG'den Ağustos Hamlesi: Sıfır Komisyon ve Hoş Geldin Faizi

Garanti BBVA'dan 1 milyon TL ödüllü 'Türkiye'nin Kadınları' yarışması başladı