Bingöl Solhan'da 17 Figür İşlemeli Kaya ve 12 Sikke Ele Geçirildi

Bingöl'ün Solhan ilçesinde jandarma ekipleri, 30 Eylül'de yaptığı operasyonda figür işlemeli 17 kaya parçası, 12 sikke ve mühür olduğu değerlendirilen obje ele geçirdi.

Yayın Tarihi: 02.10.2025 09:45
Güncelleme Tarihi: 02.10.2025 09:52
Bingöl'ün Solhan ilçesinde tarihi eser operasyonu: 17 kaya parçası ve 12 sikke ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bingöl'ün Solhan ilçesinde düzenlenen operasyonda, figür işlemeli 17 kaya parçası, 12 sikke ve mühür olduğu değerlendirilen obje ele geçirildi.

Operasyonun ayrıntıları

Açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin tarihi eser kaçakçılığı ve kaçak kazıların önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Bu kapsamda, Solhan İlçe Jandarma Komutanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 30 Eylül'de ilçe kırsalındaki iki adreste arama yaptı.

Aramalarda, figür işlemeli 17 kaya parçası, 12 sikke ve mühür olduğu değerlendirilen obje bulundu.

Şüpheli hakkında işlem

Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

