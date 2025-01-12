Bingöl Valiliğinden Açıklama: Hentbol Maçında Yaşanan Olaylar Yanlış Yansıtıldı

Bingöl Valiliği, kadın hentbolculara yönelik şiddet iddialarının gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 12.01.2025 15:34
Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 15:34
Bingöl Valiliğinden Açıklama: Hentbol Maçında Yaşanan Olaylar Yanlış Yansıtıldı

Bingöl Valiliği, sosyal medya ve haber sitelerinde yer alan 'Bingöl'deki erkek taraftarlar kadın hentbolcuları darbetti' başlıklı haberlerin gerçekleri yansıtmadığını bildirdi.

Yapılan açıklamada, dün saat 13.00'te Hentbol Kadınlar 2. Lig müsabakasında Bingöl Spor Lisesi Spor Kulübü ile Şanlıurfa Güneşin Çocukları Gençlik Spor Kulübü arasında oynanan ve 27-27 berabere biten maçın ardından gerginlik yaşandığı belirtildi. Açıklamada, sporcular arasındaki gerginliğin kısa sürede fiziksel temasa dönüştüğü ve bazı seyircilerin müdahale etmek istediği belirtiliyor.

Ayrıca, olayın kolluk kuvvetlerinin zamanında müdahalesi ve sağduyulu velilerin katkılarıyla kontrol altına alındığı ifade edildi. Kamera kayıtlarından elde edilen verilere göre, sporcu, antrenör, idareci, görevli ve seyirciler dahil toplamda yaklaşık 120 kişinin bulunduğu, olayın sadece 5-10 kişilik bir grup tarafından başlatıldığı vurgulandı.

Türkiye Hentbol Federasyonu yetkilileri ve gözlemcisinin olayı rapor altına aldığı belirtilirken, sporcular ve teknik heyetten bazı kişilerin darp raporu aldığı ve şikayette bulunduğu kaydedildi. Bu nedenle, olayla ilgili adli tahkikatın Valilik tarafından titizlikle sürdürüleceği ifade edildi.

Bingöl Valiliği, ayrıca misafir sporculara ve antrenörlere gereken konukseverliğin gösterildiğini belirterek, bu tür olayların huzur kenti Bingöl'ü yansıtmadığını ve sporun birleştirici ruhuna saygı gösterileceğini belirtti. Maçtan sonra yaşanan kavga, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi ve görüntülerde, maç sonunda iki takım oyuncuları arasında yaşanan gerginlik ile tribünlerden sahaya inen bazı sporcuların bulunduğu görüldü.

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