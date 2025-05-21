Bingöl Yöresel Lezzetleri 'Türk Mutfağı Haftası'nda Tanıtıldı

Bingöl'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan 'Türk Mutfağı Haftası' etkinliği düzenlendi. Bu etkinlikte, kentin eşsiz yöresel lezzetleri tanıtıldı.

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türk Mutfağı Haftası'nı zengin bir lezzet programıyla başlattıklarını ifade etti. Usta, "Bu yılın temasının Türk mutfağının klasik yemekleri olduğunu belirterek, 'Biz de bu temaya, Bingöl mutfağımızın doğal, ekonomik ve atıksız örnekleriyle katkı sunduk. Yöresel lezzetlerimizi sergiledik. Maharetli ellerin emeğine şahit olduk. Doğallığı ve sürdürülebilirliği ön plana çıkardık. Bu güzel birlikteliğe emek veren herkese gönülden teşekkürler'" dedi.

Etkinlikte katılımcılara, Bingöl'ün geleneksel mutfağındaki şilki, içli pilav, löl, zervet, ayran çorbası (germ), çirvilla, kılç, çiriş otu çorbası, sörina pel gibi lezzetler sunuldu. Ayrıca, verasek, yarpuz, kuzu kulağı, yılan dili (gelzun) ve gıstoenk gibi yabani otlar da tanıtıldı.

Programa; İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Selahattin Yazar ve diğer yetkililer katıldı.

Bingöl'de "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında düzenlenen etkinlikte kentin yöresel lezzetleri tanıtıldı.

Bingöl'de "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında düzenlenen etkinlikte kentin yöresel lezzetleri tanıtıldı.