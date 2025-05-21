DOLAR
38,83 0,11%
EURO
44,04 -0,4%
ALTIN
4.137,14 -0,7%
BITCOIN
4.140.285,09 0,25%

Bingöl Yöresel Lezzetleri 'Türk Mutfağı Haftası'nda Tanıtıldı

Bingöl'de düzenlenen etkinlikte, yöresel lezzetler Türk Mutfağı Haftası kapsamında tanıtıldı.

Yayın Tarihi: 21.05.2025 17:00
Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 17:00
Bingöl Yöresel Lezzetleri 'Türk Mutfağı Haftası'nda Tanıtıldı

Bingöl Yöresel Lezzetleri 'Türk Mutfağı Haftası'nda Tanıtıldı

Bingöl'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan 'Türk Mutfağı Haftası' etkinliği düzenlendi. Bu etkinlikte, kentin eşsiz yöresel lezzetleri tanıtıldı.

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türk Mutfağı Haftası'nı zengin bir lezzet programıyla başlattıklarını ifade etti. Usta, "Bu yılın temasının Türk mutfağının klasik yemekleri olduğunu belirterek, 'Biz de bu temaya, Bingöl mutfağımızın doğal, ekonomik ve atıksız örnekleriyle katkı sunduk. Yöresel lezzetlerimizi sergiledik. Maharetli ellerin emeğine şahit olduk. Doğallığı ve sürdürülebilirliği ön plana çıkardık. Bu güzel birlikteliğe emek veren herkese gönülden teşekkürler'" dedi.

Etkinlikte katılımcılara, Bingöl'ün geleneksel mutfağındaki şilki, içli pilav, löl, zervet, ayran çorbası (germ), çirvilla, kılç, çiriş otu çorbası, sörina pel gibi lezzetler sunuldu. Ayrıca, verasek, yarpuz, kuzu kulağı, yılan dili (gelzun) ve gıstoenk gibi yabani otlar da tanıtıldı.

Programa; İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Selahattin Yazar ve diğer yetkililer katıldı.

Bingöl'de "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında düzenlenen etkinlikte kentin yöresel lezzetleri...

Bingöl'de "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında düzenlenen etkinlikte kentin yöresel lezzetleri tanıtıldı.

Bingöl'de "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında düzenlenen etkinlikte kentin yöresel lezzetleri...

Bingöl'de "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında düzenlenen etkinlikte kentin yöresel lezzetleri tanıtıldı.

İLGİLİ HABERLER

İmrahor Vadisi Millet Bahçesi Başkentlilerle Buluştu

Emekliye Bayram Öncesi Büyük Destek: HGS Ücretsiz Oluyor

Yapı Kredi’den Emeklilere 25.000 TL Promosyon Müjdesi!

Erzurum'da Sağlık Sektörüne Devrim Niteliğinde Enstitü Kuruluyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
ArtContact İstanbul 5. Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı 25 Mayıs'a Kadar Ziyarete Açık
2
TİKA, Sudan'da Arıcılara Ekipman Desteği Sağladı
3
TBMM'de RTÜK Üyeleri Seçildi: Hasan Davulcu, Tuncay Keser ve Ahmet Can Buğday Göreve Geldi
4
İstanbul Ceza İnfaz Kurumları Futbol Turnuvası Şampiyonu Marmara 2 No'lu Kurum
5
Bursa'da Atık Su Arıtma Tesisleri Denetlendi: Müsilajla Mücadele Devam Ediyor
6
Hristiyan Din Adamları İznik'i Ziyaret Ederek Tarihi Anmalara Sahip Çıktı
7
Bilecik'te Otomobil Bariyere Çarptı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Hatay ve Mersin'de KPSS ile 181 Kamu Personeli Alımı Başladı

Emekliye Bayram Öncesi Büyük Destek: HGS Ücretsiz Oluyor

Instagram'dan Yeni Kullanıcılara 100 Dolar Ödeme Fırsatı!

Asgari Ücrette Ara Zam İhtimali: Bakan Işıkhan Kapıyı Araladı

Balıkesir Kadınlarına Tek Seferlik 30.000 TL Evlilik Desteği

2024 Arıcılık Destekleri 81.000 Haneye Ulaşacak!

Yapı Kredi’den Emeklilere 25.000 TL Promosyon Müjdesi!

İmrahor Vadisi Millet Bahçesi Başkentlilerle Buluştu

Erzurum'da Sağlık Sektörüne Devrim Niteliğinde Enstitü Kuruluyor

Karabük'te Emeklilere Şok: Ücretsiz Toplu Taşıma Hizmeti Sona Erdi

4A, 4B, 4C Emeklilerine Temmuz İle Büyük Maaş Artışı!

İstanbul'da Elektrik Kesintisi: Bakırköy ve Diğer İlçeler Etkilenecek