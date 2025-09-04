DOLAR
Binlerce Kişi Batı Kudüs'te Netanyahu Konutu Önünde 'Esir Takası' Protestosu

İsrail'de binlerce gösterici Batı Kudüs'te Netanyahu'nun konutu önünde Gazze'ye saldırıların durdurulup esir takası anlaşması yapılmasını talep etti; çatışmalar, gözaltılar ve araç yangını yaşandı.

Batı Kudüs'te binlerce kişi Netanyahu'dan esir takası talep etti

İsrail'de binlerce protestocu, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Batı Kudüs'teki konutunun önünde toplanarak aşırı sağcı hükümetten Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları derhal durdurup bir esir takası anlaşması imzalamasını talep etti.

Protestoların seyri ve sloganlar

Göstericiler, hükümetin Gazze politikalarına tepki göstererek sık sık "Askeri baskı esirleri öldürüyor!" sloganını attı. Eylem sırasında tramvay seferleri dururken bazı göstericiler raylara oturarak ulaşımı engelledi.

Esir yakını Viki Cohen'in çağrısı

Gazze'de tutulan İsrailli esir Nimrod Cohen'in annesi Viki Cohen, yaptığı konuşmada Netanyahu'ya yönelik sert ifadeler kullandı. Cohen, Başbakandan esirlerle dayanışmayı sembolize eden sarı kurdele rozetini yakasından çıkarmasını isteyerek, "Netanyahu, bizimle olduğunu söylemeyi bırak, çünkü gerçekten bizimle olsaydın ve bizi gerçekten umursasaydın, evde bir oğlum olurdu." dedi.

Güvenlik müdahalesi, gözaltılar ve yangın

Tramvay durağını ulaşıma kapatan yüzlerce göstericiye polis tazyikli suyla müdahale etti. Polis, raylarda oturarak seferleri durduran göstericileri teker teker güç kullanarak çıkardı ve eylemi "şiddetli bir isyan" olarak nitelendirdi.

Sabah düzenlenen eylemler sırasında Başbakanlık konutu yakınlarında çöp konteynırlarının ateşe verilmesi sonucu bir araç yandı. Polis, olayla bağlantılı olarak 60 ve 80 yaşlarındaki iki protestocu şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Yakılan konteynırdan sıçrayan alevlerin bir arabayı tutuşturduğu ve yakındaki binalarda yaşayanların tahliye edildiği belirtildi. Benzer biçimde Başbakanlık Ofisi önünde de araba lastiklerinin ateşe verildiği kaydedildi.

Netanyahu'nun açıklamaları

Başbakan Binyamin Netanyahu, protestocuların konutu çevreleyen çöp konteynırları ve lastikleri ateşe vermesini eleştirerek göstericileri "faşistler gibi" davranmakla suçladı. Akşam saatlerinde yayımladığı videoda, ateşkes ve esir takası talebiyle düzenlenen protestoların hükümete karşı "finanse edilmiş ve her türlü sınırı aşan protestolar" olduğunu ileri sürdü.

Netanyahu, kendisine ve ailesine yönelik her gün onlarca ölüm tehdidi aldığını belirterek, "Tıpkı faşist milisler gibi, Başbakanlık Konutu olan evimi bir ateş çemberiyle çevreleyeceklerini söylediler." dedi. Polis uygulamalarının yeterli olmadığını savunan Netanyahu, daha sert bir yaklaşım beklediğini ifade etti. Ayrıca yanan aracın, Yaakov Neeman'ın torunu Yedek Binbaşı Yoav Bar İşay'a ait olduğunu ileri sürdü.

Muhalefet ve esir yakınlarının suçlamaları

Esir yakınları ve muhalefet partileri, Başbakan Binyamin Netanyahu ve aşırı sağcı hükümeti ateşkes ve esir takası anlaşmasını kasıtlı olarak ertelemekle; Gazze kentini işgal kararıyla esirlerin hayatını riske atmakla suçladı.

Olaylar sürüyor; Batı Kudüs'teki gösteriler, güvenlik önlemleri ve siyasi gerilimler gündemde kalmaya devam ediyor.

