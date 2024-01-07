Bir dönem sahnelerin aranan sanatçısı Yüksel Uzel vefat etti

Güney Afrika'nın Johannesburg şehrinde yaşamını sürdüren ünlü Türk Sanat Müziği sanatçısı Yüksel Uzel, 74 yaşında hayatını kaybetti. Uzun yıllar boyunca sahnelerde kendine sağlam bir yer edinen Uzel, Türk Sanat Müziği'nin sevilen isimlerinden biriydi.

Bir dönem sahnelerin aranan sanatçısı Yüksel Uzel vefat etti
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Yüksel Uzel kimdir, Ölüm sebebi ne? Yüksel Uzel son hali

Bir zamanların sahnelerin en gözde isimlerinden biri olan Türk Sanat Müziği sanatçısı Yüksel Uzel'den üzücü bir haber geldi. Güney Afrika'nın Johannesburg şehrinde yaşayan Uzel, uzun bir süredir kanserle mücadele ediyordu ve maalesef yaşamını yitirdi. Sanatçının cenazesi, İstanbul'da defnedilmek üzere Türkiye'ye getirilecek.

Yakın arkadaşı Sedef İybar, duyduğu üzüntüyü şu sözlerle paylaştı: "Hayatımda tanıdığım en güzel, en makul, en bilge, en anlayışlı, en bağışlayıcı, en cana yakın en iyi arkadaşı kaybettim bugün. Bir yerlerde yeniden buluşuncaya kadar Yüksel abla..."

Yüksel Uzel

80'li yıllarda Türkiye'nin en ünlü gazinolarında aranan bir solist olarak sahne alan Yüksel Uzel, sağlık sorunları nedeniyle 38 yaşında, kariyerinin zirvesinde sahnelere veda etmek zorunda kalmıştı. Sanat camiası ve sevenleri, kaybıyla derin bir üzüntü içerisinde.

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