Bir dönem sahnelerin aranan sanatçısı Yüksel Uzel vefat etti

Yüksel Uzel kimdir, Ölüm sebebi ne? Yüksel Uzel son hali

Bir zamanların sahnelerin en gözde isimlerinden biri olan Türk Sanat Müziği sanatçısı Yüksel Uzel'den üzücü bir haber geldi. Güney Afrika'nın Johannesburg şehrinde yaşayan Uzel, uzun bir süredir kanserle mücadele ediyordu ve maalesef yaşamını yitirdi. Sanatçının cenazesi, İstanbul'da defnedilmek üzere Türkiye'ye getirilecek.

Yakın arkadaşı Sedef İybar, duyduğu üzüntüyü şu sözlerle paylaştı: "Hayatımda tanıdığım en güzel, en makul, en bilge, en anlayışlı, en bağışlayıcı, en cana yakın en iyi arkadaşı kaybettim bugün. Bir yerlerde yeniden buluşuncaya kadar Yüksel abla..."





80'li yıllarda Türkiye'nin en ünlü gazinolarında aranan bir solist olarak sahne alan Yüksel Uzel, sağlık sorunları nedeniyle 38 yaşında, kariyerinin zirvesinde sahnelere veda etmek zorunda kalmıştı. Sanat camiası ve sevenleri, kaybıyla derin bir üzüntü içerisinde.