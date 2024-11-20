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Bir Mor ve Ötesi Müzikali: ARAF 25 Kasım'da Başlıyor

KM'nin yeni müzikali 'Bir mor ve ötesi: ARAF', 25 Kasım'da sahnelenmeye başlayacak ve ünlü şarkılarıyla ilgileri toplayacak.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 13:03
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 13:03
Bir Mor ve Ötesi Müzikali: ARAF 25 Kasım'da Başlıyor

Bir Mor ve Ötesi Müzikali: ARAF 25 Kasım'da İzleyiciyle Buluşuyor

KM'nin heyecanla beklenen yeni prodüksiyonu 'Bir Mor ve Ötesi Müzikali: ARAF', 25 Kasım itibarıyla sahnelerdeki yerini alıyor. BKM tarafından yapılan açıklamaya göre, Baran Bölükbaşı, Şifanur Gül, Reha Özcan, Canan Ergüder ve Beyti Engin gibi ünlü isimlerin başrollerde yer alacağı müzikalin prömiyeri öncesi son provaları gerçekleştiriliyor.

Canlı Orkestrayla Mor ve Ötesi Şarkıları

Müzikal, Mor ve Ötesi grubunun sevilen şarkılarını canlı bir orkestrayla sahneye taşıyacak. Ayrıca, bu çalışmada ünlü oyun yazarı William Shakespeare'in 'Hamlet' oyununun unsurları da yer alıyor.

Yönetmen ve Oyuncu Kadrosu

Proje tasarımı ve yönetmenliğini Ömer Fırat Köker üstlenirken, Cem Güler, Yunus Emre Terzioğlu, Ece Yaşar, Ayşe Buse Özgel, Ayşegül Aslan Öcal, Bahar Elden, Bartu Ayaz, Beril Korkmaz, Ezgi Acıoğlu, İlteriş Berat Bakırhan, Yağmur Elif Seber ve Zeynep Çötelioğlu gibi isimler de bu projede yer alıyor.

Gelecek Gösterimler

Sezon boyunca İstanbul Maximum Uniq Hall'de sahne almaya hazırlanan müzikal, Kasım ve Aralık'taki ilk gösterimlerin ardından, 2025 yılı için 8, 11, 12 ve 21 Ocak'ta Maximum Uniq Hall'da, 18 Ocak'ta Bursa Merinos AKKM Osmangazi Salonu'nda ve 27-28 Ocak'ta Ankara Congresium'da sahnelenecek. Ayrıca, müzikalin gelecek yıl Şubat, Mart ve Nisan aylarında da Maximum Uniq Hall'de devam etmesi planlanıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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