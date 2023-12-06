Birçok ili sallayan deprem sonrası yeni deprem rotaları çizildi!

Mudanya'da dün 3 dakikada bir meydana gelen 5.1 ve 4.5 büyüklüğündeki depremlerin ardından beklenen İstanbul depremiyle ilgili açıklama yayımlandı. Japon deprem uzmanı Moriwaki, "Depremleri sık sık, haftada bir, günde bir veya günde birkaç kez görmeye başlarsak bunun büyük bir depremin habercisi olduğunu söyleyebiliriz." Kırıkların Türkiye'nin her yerinde başladığını söyledi. 3 gün önce Bursa civarında deprem uyarısı yapan Moriwaki, illeri tek tek işaretleyerek tehlikeli ve güvensiz olarak nitelendirdi.





BURSA CİVARINI UYARMIŞTI

Japon deprem uzmanı Moriwaki, 3 gün önce yaptığı açıklamada, 4'üncü bölgeye özel dikkat göstererek, Bursa çevresinde deprem ihtimalinin bulunduğunu söylemişti. Moriwak'tan yeni bir açıklama daha geldi. ve 'bu deprem büyük İstanbul depremine neden olur mu?' sorusunu canlı yayında yanıtladı.

Japon deprem uzmanı Moriwaki, CNN TÜRK canlı yayınında şunları söyledi: "32 yıldır Türkiye'deyim. Depremler pek sık görülen bir durum değil. Ancak 3 yıl önce Silivri'de deprem oldu. Caminin minaresi çöktü, birçok okul hasar gördü. Daha sonra Elazığ'da deprem oldu. Ardından Bingöl ve bir Elazığ depremi daha. Ardından Ege Denizi boyunca Manisa, Muğla ve İzmir'de deprem oldu. Çok fazla deprem olmasa da geçen yıl da bu yıl da Konya'da deprem yaşandı.

'HER YERDE KIRILMALAR BAŞLADI'

Türkiye'de 6 plaka bulunmaktadır. Anadolu levhası, Afrika levhası, Karadeniz, Ege.. Bu levhalar bugüne kadar biriken gücü atmaya çalışıyor. Sadece Doğu Anadolu fay hattı 500 yıldır kopmadı ama kırılmaya başladı. Artık her yerde kırılmalar başladı.





'DÜNKÜ DEPREM GÜNEY KOLUNU KIRDI'

Dün meydana gelen deprem Kuzey Anadolu Fayı'nın güney kolunu kırdı. Ancak kuzey kolu henüz tamamen kesilmemişti. Marmara Bölgesi'nde 4-5 büyüklüğünde depremlerin sık sık yaşanmasının ardından burada da büyük depremler beklenebilir. Bu bölgede deprem meydana gelebilir.

FAY HATTI ÜZERİNDEKİ, 18 İL HANGİLERİ?

4 tane var. Öncelikle; Elazığ, Kahramanmaraş, Hatay'a uzanan Doğu Anadolu fay hattı. Türkiye her zaman domino taşı gibidir. Kuzey Anadolu'nun fay hattı bu şekildedir. Doğu Anadolu fay hattı da öyle. Sonra Hatay'da, sonra da Suriye tarafında. Diğeri Kıbrıs'a, denize gidiyor.

Denizde deprem olduğunda tsunami meydana gelir. Küçük depremler varsa 1 metre, büyük depremler varsa 3 metre diyebilirim. Deprem bittiğinde biraz kalkacaksınız.

İkinci olarak; Elazığ'dan önce Bingöl, Bitlis, Muş ve Van'a kadar.

Üçüncü; İzmir... Muğla'dan sonra İzmir'de deprem oldu. O depremi İzmir'in kendi fay hattı değil. Ege Denizi'ndeki adanın depremi. İzmir kendi fay hattını kırmadığı için gelebilir diye söylüyorum. Marmara'dan önce de gelebilir. Ama 7'den fazla beklemiyorum 6.5 gibi söylüyorum.

Dördüncü bölge olarak; Marmara... Kuzey Anadolu fay hattının İzmit'ten sonra kuzey ve güney kolu bulunmaktadır. Güney kolunda ise İnegöl, Bursa, Bandırma ve Balıkesir bulunmaktadır. Kuzey kolu adalardan biraz ayrılır ve 1912 yılında Çanakkale'de kırılarak bir açıklık oluşturur.





MUDANYA'DAKİ DEPREM BEKLENEN İSTANBUL DEPREMİ TETİKLER Mİ?

Yeni açıklamalarda bulunan Moriwaki, şunları söyledi: "Dün sadece bir olay yaşandı. Eğer depremleri sık sık, haftada bir, günde bir ya da günde birkaç kez görmeye başlarsak bunun büyük bir depremin habercisi olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Mesela Kahramanmaraş'ta, büyük depremden önce burada sık sık deprem oluyordu, sonra da büyük bir deprem oldu. Yani bir deprem yakın zamanda büyük bir deprem olacağı anlamına gelmiyor. Depremler art arda yaşandığında bunu bir işaret olarak görebiliriz. Büyük bir deprem yaklaştığında art arda 10 kere, 20 kere deprem olacak" dedi.