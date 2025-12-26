DOLAR
Birdal Camii Kayseri'de Açıldı — 35 Milyon TL, 632 Kişilik Kapasite

Kayseri Melikgazi Anbar Mahallesi'nde hayırsever iş birliğiyle yapılan Birdal Camii, 35 milyon TL yatırım ve 632 kişilik kapasiteyle ibadete açıldı.

Birdal Camii Kayseri'de Açıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever iş birliğiyle tamamlanan Birdal Camii düzenlenen törenle ibadete açıldı. Açılışa Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile çok sayıda protokol üyesi, bölge esnafı ve vatandaşlar katıldı.

Açılış Töreni

Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesi'ndeki törende, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda konuşmalar yapıldı. Açılışa; AK Parti MKYK Üyesi ve Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Kocasinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Develi Belediye Başkanı Adem Şengül, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, İl Müftüsü Durmuş Ayvaz ile bölge halkı katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, törende hayırseverlerle birlikte hizmetleri paylaştıklarını ifade ederek emeği geçenleri tebrik etti. Dursun Ataş ise Kayseri'nin hayırseverlikle anılan bir şehir olduğunu vurguladı.

Hayırsever iş insanı Muhittin Birdal duygularını şöyle dile getirdi: "Rabbim bu caminin yapılmasında bana yardım etti. Bu şerefli görev elhamdülillah çok ileri derecede beni mutlu etti. Camimizin bu duruma gelmesinde sayın başkanıma, Ayata Vakfı’na, burada çalışan, emeği geçen tüm kardeşlerimize yürekten teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun." Birdal, caminin bölgeye ve şehre hayırlı olmasını temenni ederek törende ikinci bir eserin sözü verdi.

Konuşmaların ardından İl Müftüsü Durmuş Ayvaz'ın duaları ve kurdele kesimi ile Birdal Camii resmen açıldı.

Mimari ve Sosyal İşlev

Melikgazi Anbar Mahallesi Ağaç İşleri 32. Cadde'de, Büyükşehir Belediyesi destekleri ve hayırsever katkılarıyla hayata geçirilen proje; hayırsever iş insanı Muhittin Birdal ve Mehmet Ayata Ağaç İşleri Eğitim, Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı katkılarıyla yaklaşık 35 milyon TL yatırım maliyetiyle tamamlandı.

Birdal Camii, modern mimarisi ve fonksiyonel tasarımıyla dikkat çekiyor. Toplam 840 metrekare inşaat alanına sahip yapı; 560 metrekare zemin kat ve 220 metrekare birinci kattan oluşuyor. Caminin 632 kişilik ibadet kapasitesi bulunuyor ve içinde bir okuma salonu yer alıyor. Ayrıca caminin yanında bulunan 60 metrekarelik şadırvan alanı ile yapı, yalnızca ibadet değil, mahalle sakinlerinin sosyal ve manevi ihtiyaçlarına cevap veren bir merkez olarak planlandı.

Bu proje, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin şehircilik anlayışında benimsediği dayanışma ve ortak akıl yaklaşımının, ayrıca Kayseri'nin köklü hayırseverlik kültürünün bir yansıması olarak öne çıkıyor. Belediye-hayırsever iş birliği modeli kapsamında hayata geçirilen Birdal Camii, kentin sosyal dokusuna ve imarına değer katan önemli bir eser olarak Kayseri'ye kazandırıldı.

