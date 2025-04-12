Birinci Türkiye Alimler Konferansı İstanbul'da Başladı

İstanbul'da, Bayrampaşa'daki bir otelde düzenlenen Birinci Türkiye Alimler Konferansı "Gazze’nin Minarelerinden Yükselen Çağrı" temasıyla başladı. İki gün sürecek olan konferans, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile açıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, açılışta yaptığı konuşmada Müslümanların bir araya gelerek zulme ve işgallere karşı durmaları gerektiğini belirtti. Erbaş, "İslam coğrafyası olarak güçlerimizi birleştirdiğimizde, üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorun yoktur." ifadelerini kullandı.

Gazze'nin Çağrısına Yanıt Vermeliyiz

Konferansa katılan uzman akademisyenler ve İslam alimi Erbaş, Gazze’nin minarelerinden yükselen çağrının nasıl hayata geçirileceğini tartışmak için bir araya geldiklerini ifade etti. Gazze ve Kudüs'ün İslam için önemli bir iman ve ahlak meselesi olduğunu vurgulayan Erbaş, "Gazze'de yaşananlar, insanlık için dikkat edilmesi gereken bir sorun olduğunu gözler önüne seriyor." diye ekledi.

Erbaş, konuşmasına; "Yüce dinimiz İslam'ın omuzlarımıza yüklediği vahdet sorumluluğuyla hareket etmeliyiz. Rabbimizin 'Hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı sarılın.' ilahi fermanına kulak vererek ortak bir hareket kabiliyeti geliştirmeliyiz." diyerek devam etti.

Kudüs İçin Daha Fazla Çaba Gerek

Erbaş, "Kudüs özgür olana kadar" mevcut çabaların yetersiz kaldığını belirterek, alimler, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarının daha etkili bir rol oynaması gerektiğinin altını çizdi. Müslüman ülkelerin işbirliği içinde daha güçlü inisiyatifler geliştirmesi gerektiğine dikkat çekti.

Dünyadaki vicdan sahibi insanlara seslenen Erbaş, uluslararası kurumların sessizliğine dikkat çekerek, "Filistin'de masum insanlar öldürülürken sessiz kalmak, insanlık için utançtır." dedi.

Oturumlar Kudüs ve Mescid-i Aksa Üzerine Olacak

Konferanstaki oturumlarda, uzman akademisyenler tarafından Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın faziletleri, İşgal altındaki Kudüs gerçeği, Osmanlı döneminde Kudüs, Gazze'nin gerçekliği ve diğer önemli konular ele alınacak. Toplantıya, Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Ali Muhyiddin el-Karadaği gibi önemli isimler katıldı.

Erbaş, özellikle Gazze halkına selam göndererek, "Sizler bu zor zamanda sarsılmaz bir direniş gösteriyorsunuz. Allah'ın lütfu keremiyle zafer inananlarındır ve zafer elbette yakındır." diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Gazze’nin Minarelerinden Yükselen Çağrı" Birinci Türkiye Alimler Konferansı'nın açılışına katılarak konuşma yaptı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Gazze’nin Minarelerinden Yükselen Çağrı" Birinci Türkiye Alimler Konferansı'nın açılışına katılarak konuşma yaptı.