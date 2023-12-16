Birleşmiş Milletlerden Gazze açıklaması: Gazze'ye yardım ulaştırmak mümkün değil

UNRWA İletişim Direktörü Juliette Touma, BBC'ye verdiği röportajda, Gazze'deki insani durumu anlattı. Touma, UNRWA'nın Gazze'de 1050 tane sığınma yeri açtığını ancak bunların çok kalabalık olduğunu belirtti.

Touma, dün yağmurun sığınma yerlerini çamura çevirdiğini ve UNRWA'nın sadece Refah sınırında çalışabildiğini söyledi. Touma, "İsrail'in kısıtlamaları yüzünden ihtiyaç sahiplerine ulaşamıyoruz ve işimizi yapamıyoruz." dedi. Touma, "Bombardıman altında yardım gönderemeyiz." diyerek, insani yardım malzemelerinin de "çok az" olduğunu ifade etti.





Gazze Şeridi'ni 7 Ekim'den beri bombalayan İsrail, 18 bin 787 Filistinliyi katletti. Bunların 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadındı. Binlerce kişi de enkaz altında kaldı. İsrail, hastane ve okulları da vurarak sivil halkı perişan etti.

İsrail ordusu, Gazze'deki operasyonunda 118'i kara harekatında olmak üzere 450 askerini kaybettiğini açıkladı. 24 Kasım'da başlayan ve 3 gün uzatılan insani molada 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir değiştirildi. Ancak İsrail, binlerce Filistinliyi hala tutuklu tutuyor.

İsrail'in saldırıları Batı Şeria ve Kudüs'te de devam ediyor. İsrail askerleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimciler, 288 Filistinliyi öldürdü. İsrail ile Lübnan'daki Hizbullah arasında da sınırda çatışmalar yaşandı. Bu çatışmalarda 24 Lübnanlı sivil, 108 Hizbullah üyesi ve 5 İsrailli sivil ile 6 İsrail askeri hayatını kaybetti.

Gazze'de 1,9 milyon Filistinli, İsrail'in ablukası altında zor şartlarda yaşıyor. Bu insanlar, barınak, yiyecek, temiz su, ilaç ve sağlık hizmeti gibi temel ihtiyaçlardan mahrum bırakılıyor.