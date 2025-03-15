Birlik Vakfı Bursa Şubesi'nden Geleneksel İftar Programı Düzenlendi

Birlik Vakfı Bursa Şubesi, Ramazan ayı boyunca her gün 300 kişilik iftar programı düzenliyor.

Yayın Tarihi: 15.03.2025 21:28
Güncelleme Tarihi: 15.03.2025 21:42
Birlik Vakfı Bursa Şubesi'nden Geleneksel İftar Programı Düzenlendi

Birlik Vakfı Bursa Şubesi'nden İftar Programı

Birlik Vakfı Bursa Şubesi, Ramazan ayının manevi atmosferini paylaşmak amacıyla iftar programı düzenledi. Vakıf binasında gerçekleştirilen programa, kurum müdürleri, vakıf üyeleri ve gönüllülerin yanı sıra davetliler yoğun ilgi gösterdi.

Her Gün 300 Kişiyle İftar

Birlik Vakfı Bursa İl Başkanı Muhammed Yılmaz, ramazan boyunca her gün 300 kişilik iftar verildiğini belirterek, "Ülke ülke misafir öğrencilerimizi, farklı şehirlerden buraya üniversite okumaya gelen öğrencilerimizi ramazanın hemen hemen her günü burada ağırlıyoruz. Bugün geleneksel iftarımızı icra etmek için gönül dostlarımızı davet ettik," dedi.

Ramazan'ın Bereketi ve Temenniler

Yılmaz, ramazan ayının tüm ümmet coğrafyasına bereket ve esenlik getirmesi gerektiğini vurgulayarak, "Ramazan'ın bereketini Bursalı hemşehrilerimizle paylaştık. Dua ediyoruz ki ramazanın bereketi ümmet coğrafyalarına da gider. Tüm ümmet coğrafyasına esenlikler getirmesi için dua ediyoruz," şeklinde konuştu.

Etkinlikler Devam Edecek

Ramazan ayı boyunca çeşitli etkinliklerin devam edeceğini ifade eden Yılmaz, ramazan sonrasında da 'Cuma Meclisi' programlarının süreceğini kaydetti. Bu gelenekler, hem birlik duygusunu pekiştirmek hem de hayırseverliğin yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla sürdürülecek.

Birlik Vakfı Bursa Şubesi'nce iftar programı düzenledi. Vakıf binasındaki programa, kurum...

Birlik Vakfı Bursa Şubesi'nce iftar programı düzenledi. Vakıf binasındaki programa, kurum müdürleri, birlik üye ve gönüllüleri katıldı.

Birlik Vakfı Bursa Şubesi'nce iftar programı düzenledi. Vakıf binasındaki programa, kurum...

Birlik Vakfı Bursa Şubesi'nce iftar programı düzenledi. Vakıf binasındaki programa, kurum müdürleri, birlik üye ve gönüllüleri katıldı.

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