Bişkek'te Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Açıldı

Bişkek'te Yunus Emre Türk Kültür Merkezi, tanıtım konseriyle açıldı; üst düzey yetkililer ve sanatçılar katıldı.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 02:09
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 02:23
Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen Bişkek Yunus Emre Türk Kültür Merkezinin açılışı, Kırgız Ulusal Akademik Opera ve Bale Tiyatro binasında gerçekleştirilen tanıtım konseriyle yapıldı.

Protokol ve Yetkililerin Katılımı

Programa Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Edil Baysalov, Kırgızistan Kültür, Enformasyon ve Gençlik Politikası Bakan Birinci Yardımcısı Soyuzbek Nadırbekov, eski Dışişleri Bakan Birinci Yardımcısı Nuran Niyazaliyev, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem, Macaristan'ın Bişkek Büyükelçisi Şandora Dorogi ve Yunus Emre Enstitüsü Kırgızistan Temsilciliği çalışanları katıldı.

Edil Baysalov, Yunus Emre Enstitüsü ile İngiltere'de büyükelçi olarak görev yaptığı dönemde tanıştığını belirterek memnuniyetini ifade etti ve şunları kaydetti: "Türk dili, Türk halkları ve devletlerini birleştiren en önemli dillerden biridir. Kuşkusuz, bana göre her bir devlet memuru ve entelektüel Türkiye Türkçesini bilmesi gerekiyor. Bişkek Yunus Emre Türk Kültür Merkezi, sadece kültürel bir köprü değil, aynı zamanda gönül dünyamızı güçlendirecek ve yakınlaştıracak bir adımdır. Bunun içindir ki, yüksek eğitim merkezlerimizde Türkiye Türkçesi eğitim merkezleri var. Yunus Emre Enstitüsü'nden de Türkçeyi öğrencilerimize öğretmesini istiyoruz."

Baysalov ayrıca, yakın zamanda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın gerçekleştirdiği Kırgızistan ziyaretine dikkat çekerek, iki ülke cumhurbaşkanlarının vizyoner liderliği sayesinde Kırgız-Türk ilişkilerinin yeni ufuklara ilerlediğini vurguladı.

Büyükelçi Ökem'den Kırgız Dili Bayramı Mesajı

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem, konuşmasına Kırgız halkının 23 Eylül Kırgız Dili Bayramını Kırgız dilinde tebrik ederek başladı. Ökem, Yunus Emre Kültür Merkezleri'nin Türk kültürünü, sanatını ve tarihini tanıtarak milletler arasında dostluk köprüleri kurduğunu belirtti ve merkezin, Yunus Emre Enstitüsü'nün dünyada 68 ülkede 90 Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nden oluşan bağının bir parçası olduğunu söyledi.

Ökem, Türk ozanı Yunus Emre'nin barış ve kardeşlik mesajının evrensel olduğunu vurgulayarak, ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un "İnsanoğlu için en büyük kayıp, hafıza kaybıdır" sözünü hatırlattı ve Yunus Emre Merkezleri'nin ortak mirası gelecek kuşaklara aktarma sorumluluğunu üstlendiğini ifade etti.

Tanıtım Konseri ve Sanatçı Performansları

Tanıtım programı kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçılarından oluşan "Anadolunun Sesi" grubu, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Türk Dünyası Orkestrası ve sanatçılar eşliğinde bir konser sundu. Konser, "Selvi Boylum Al Yazmalım" film müziğiyle başladı.

Programda tenor Ömer Türkmenoğlu, soprano Tuğba Mankal ve solist Elvira Tadjiyeva sahne aldı. Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşaviri Solmaz Haberal ise sahnede "Çırpınırdı Karadeniz" ve "Bir Başkadır Benim Memleketim" şarkılarına eşlik etti.

Etkinlik, iki ülke arasındaki kültürel iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik önemli bir adım olarak değerlendirildi.

