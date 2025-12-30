Bismil'de UMKE Zamanla Yarıştı: 63 Yaşındaki Hasta Karlı Yolda Hastaneye Sevk Edildi

Bismil'de UMKE ve sağlık ekipleri karlı yolda zamanla yarıştı

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yolların kapalı olduğu bölgede, solunum sıkıntısı yaşayan Mehmet Selim Kahraman (63) için sağlık ekipleri seferber oldu.

29 Aralık'ta ihbar sonrası müdahale

İl Sağlık Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre, 29 Aralık tarihinde saat 18.37'de ilçenin Çakallı Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Selim Kahraman (63), solunum sıkıntısı şikayetiyle Sağlık Komuta Kontrol Merkezi’ne ambulans talebinde bulundu. İhbar üzerine Bismil 1 No’lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ekibi görevlendirildi.

Yoğun kar yağışı, buzlanma ve yolun kapalı olması nedeniyle ambulans ekibi vakaya kara yolu ile ulaşamayınca, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) devreye girdi. UMKE ekipleri hastaya ulaşıp ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra hasta hastaneye sevk edildi.

İl Sağlık Müdürü'nden değerlendirme

İl Sağlık Müdürü Emre Asiltürk, zorlu kış şartlarına rağmen sağlık hizmetlerinin kesintisiz sürdürüldüğünü vurguladı. Asiltürk, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için tüm ekiplerin sahada ve teyakkuz hâlinde görev yaptığını, UMKE ve acil sağlık ekiplerinin kar, buzlanma ve kapalı yollar gibi olumsuzluklara karşı koordinasyon içinde çalıştığını belirtti.

