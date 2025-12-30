Aydın Salı Pazarı'nda Yıl Sonu Hareketliliği

Esnaf satışları artarken, vatandaşlar uygun fiyatlı giyim ve taze ürünleri tercih etti

Aydın’ın en eski ve en yoğun pazarlarından biri olan Salı Pazarı, yılın son haftasında tekrar vatandaşların buluşma noktası haline geldi.

Pazar, Aydın’ın sosyal yaşamında önemli bir yer tutuyor. Özellikle giyim reyonlarında tezgah önünde yaşanan hareketlilik dikkat çekiyor; halk, uygun fiyatlı alışveriş için pazara yöneliyor.

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte vatandaşlar kışlık kıyafet ve günlük giyim ihtiyaçlarını Salı Pazarı’ndan karşılamayı tercih etti. Yeni yıla evlerinde girmeye hazırlananlar ise meyve ve sebze tezgahlarına yoğun ilgi gösterdi.

Pazar esnafı, yılın son haftası olması nedeniyle satışların arttığını belirtirken, alışveriş yapan vatandaşlar pazarlardaki fiyatların marketlere göre daha uygun olduğunu ifade ederek sofralarını hazırlamak ve eksiklerini tamamlamak için pazara geldiklerini söyledi.

AYDIN’IN EN ESKİ VE EN YOĞUN PAZARLARINDAN BİRİ OLAN SALI PAZARI, YILIN SON HAFTASINDA YİNE VATANDAŞLARIN UĞRAK NOKTASI OLDU.