Aydın Salı Pazarı'nda Yıl Sonu Hareketliliği

Aydın'ın tarihi Salı Pazarı, yılın son haftasında kışlık kıyafet ve taze ürün arayanlarla doldu; esnaf satışları arttı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 14:24
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 14:24
Aydın Salı Pazarı'nda Yıl Sonu Hareketliliği

Aydın Salı Pazarı'nda Yıl Sonu Hareketliliği

Esnaf satışları artarken, vatandaşlar uygun fiyatlı giyim ve taze ürünleri tercih etti

Aydın’ın en eski ve en yoğun pazarlarından biri olan Salı Pazarı, yılın son haftasında tekrar vatandaşların buluşma noktası haline geldi.

Pazar, Aydın’ın sosyal yaşamında önemli bir yer tutuyor. Özellikle giyim reyonlarında tezgah önünde yaşanan hareketlilik dikkat çekiyor; halk, uygun fiyatlı alışveriş için pazara yöneliyor.

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte vatandaşlar kışlık kıyafet ve günlük giyim ihtiyaçlarını Salı Pazarı’ndan karşılamayı tercih etti. Yeni yıla evlerinde girmeye hazırlananlar ise meyve ve sebze tezgahlarına yoğun ilgi gösterdi.

Pazar esnafı, yılın son haftası olması nedeniyle satışların arttığını belirtirken, alışveriş yapan vatandaşlar pazarlardaki fiyatların marketlere göre daha uygun olduğunu ifade ederek sofralarını hazırlamak ve eksiklerini tamamlamak için pazara geldiklerini söyledi.

