Salihli SEMDER'de Başkan Değişimi: Ali Gök 61 Oyla Seçildi

SEMDER’in 12. Olağan Genel Kurulu'nda Ali Gök, 61 oyla yeni başkan seçildi; dernek 2005'ten beri 132 üyeyle faaliyet gösteriyor.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 14:03
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 14:03
Salihli SEMDER'de Başkan Değişti: Ali Gök Yeni Döneme Başlıyor

Manisa'nın Salihli ilçesinde faaliyet gösteren Emlak Komisyoncuları ve Müşavirleri Meslek Derneği'nin SEMDER başkanlığına Ali Gök getirildi. 2005 yılında kurulan ve 132 üyesi bulunan dernek, yönetim değişikliğini 12. Olağan Genel Kurulu'nda tamamladı.

Kongre ve Seçim Süreci

Hazerfan Parkı'nda gerçekleştirilen kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Divan başkanlığını Mehmet Altıntaş yaptı. Beş dönemdir dernek başkanlığını yürüten Yıldırım Yılmaz bu seçimde aday olmadı.

Başkanlık için yarışan Ali Gök ile Sercan Görgülü arasında yapılan oylamada Ali Gök 61 oy alarak yeni başkan oldu. Seçimde Sercan Görgülü 16 oy alırken, 1 oy geçersiz sayıldı.

Yeni Yönetim ve Denetim Kurulu

Ali Gök başkanlığındaki SEMDER yönetim kurulu şu isimlerden oluşuyor: Erdal Kurt, Murat Demirbakan, Uysal Demir, Hakan Akyol, Ali Mala ve Mehmet Ali Cengiz.

Denetim kurulunda ise Celal Cin, Ümit Karakaya ve Halil Emre yer alıyor.

Seçimin ardından konuşan yeni başkan Ali Gök, devraldıkları bayrağı en iyi şekilde temsil edeceklerini vurgulayarak birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

