Salihli SEMDER'de Başkan Değişimi: Ali Gök 61 Oyla Seçildi

Salihli SEMDER'de Başkan Değişti: Ali Gök Yeni Döneme Başlıyor

Manisa'nın Salihli ilçesinde faaliyet gösteren Emlak Komisyoncuları ve Müşavirleri Meslek Derneği'nin SEMDER başkanlığına Ali Gök getirildi. 2005 yılında kurulan ve 132 üyesi bulunan dernek, yönetim değişikliğini 12. Olağan Genel Kurulu'nda tamamladı.

Kongre ve Seçim Süreci

Hazerfan Parkı'nda gerçekleştirilen kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Divan başkanlığını Mehmet Altıntaş yaptı. Beş dönemdir dernek başkanlığını yürüten Yıldırım Yılmaz bu seçimde aday olmadı.

Başkanlık için yarışan Ali Gök ile Sercan Görgülü arasında yapılan oylamada Ali Gök 61 oy alarak yeni başkan oldu. Seçimde Sercan Görgülü 16 oy alırken, 1 oy geçersiz sayıldı.

Yeni Yönetim ve Denetim Kurulu

Ali Gök başkanlığındaki SEMDER yönetim kurulu şu isimlerden oluşuyor: Erdal Kurt, Murat Demirbakan, Uysal Demir, Hakan Akyol, Ali Mala ve Mehmet Ali Cengiz.

Denetim kurulunda ise Celal Cin, Ümit Karakaya ve Halil Emre yer alıyor.

Seçimin ardından konuşan yeni başkan Ali Gök, devraldıkları bayrağı en iyi şekilde temsil edeceklerini vurgulayarak birlik ve beraberlik mesajı verdi.

