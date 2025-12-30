DOLAR
İstanbul'da yılbaşı hazırlığı: 31 Aralık'ta 10 bin 552 sağlık personeli görev başında

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, 31 Aralık-1 Ocak'ta 60 tesiste, 10 bin 552 personel ile kesintisiz sağlık hizmeti verileceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 13:39
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 13:39
İstanbul'da yılbaşı hazırlığı: 31 Aralık'ta 10 bin 552 sağlık personeli görev başında

İstanbul'da yılbaşı hazırlığı: 31 Aralık'ta 10 bin 552 sağlık personeli görev başında

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yılbaşı süresince sağlık hizmetlerinin kesintisiz sürdürüleceğini duyurdu.

Hazırlık ve görev dağılımı

Doç. Dr. Güner açıklamada, "Tüm hazırlıklarımızı tamamladık, 31 Aralık 2025-1 Ocak 2026 tarihleri arasında İstanbul genelindeki 60 sağlık tesisimizde sağlık hizmetleri kesintisiz olarak sürdürülecektir. 31 Aralık itibarıyla 10 bin 552, 1 Ocak itibarıyla ise 10 bin 118 sağlık personelimiz görev başında olacaktır" dedi.

112 Acil ve saha organizasyonu

Açıklamada ayrıca, "Ayrıca 112 Acil Sağlık Hizmetleri kapsamında il genelinde 340 aktif istasyonda, bin 304 sağlık personeli ile vatandaşlarımıza hizmet verilmeye devam edilecektir" ifadelerine yer verildi.

Teşekkür ve yeni yıl mesajı

Doç. Dr. Güner, "Sağlık çalışanlarımız, yılın her günü olduğu gibi yeni yıl gecesinde de görevlerini büyük bir sorumluluk bilinciyle ve özveriyle sürdürecektir. Gösterdikleri bu fedakarlık, toplum sağlığının korunması ve hizmetin sürekliliği açısından hayati önem taşımaktadır. Bu anlamlı katkıları dolayısıyla tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyor, İstanbul halkının yeni yılını sağlık, huzur ve esenlik temennilerimizle karşılıyoruz. Vatandaşlarımızın yeni yılı güven ve huzur içinde karşılayabilmesi için sağlık hizmetlerimiz, il genelinde 24 saat kesintisiz olarak sunulmaya devam edilecektir" dedi.

