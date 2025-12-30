DOLAR
ERÜ ve ORAN, Siber Güvenlik Eğitimi Protokolü İmzalandı

Erciyes Üniversitesi ile ORAN, 'Türkiye Siber Vatan Programı' kapsamında siber güvenlik eğitimi işbirliği protokolü imzaladı; Kayseri'de öğrencilere teknik eğitimler verilecek.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 14:41
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 14:41
ERÜ ve ORAN, Siber Güvenlik Eğitimi Protokolü İmzalandı

ERÜ ve ORAN, Siber Güvenlik Eğitimi İşbirliği Protokolü İmzalandı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) arasında 'Türkiye Siber Vatan Programı Siber Güvenlik Eğitimi İşbirliği Protokolü' imzalandı.

Tören ve Rektörün Açıklaması

Rektörlük Toplantı Salonu’nda düzenlenen imza töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Siber Vatan Programı kapsamında siber güvenlik eğitimi süreçlerinde katkı sağlamak için güzel bir işbirliği protokolü imzaladıklarını söyledi. İmzalanan Protokol kapsamında hızlı bir şekilde eğitim programına başlanacağını belirten Rektör Prof. Dr. Altun, şunları kaydetti:

"Tabii ki üniversiteler eğitim, öğretim, faaliyetleri dışında araştırma, geliştirme, faaliyetleri ile birlikte toplumsal katkı süreçlerinde de sadece bulunduğu şehrin değil, ülkesinin ve tüm insanlığın yararına araştırma ve çalışmalar yapmak durumunda. Türkiye’nin, köklü üniversitelerinden, olan Erciyes Üniversitesi’de özellikle Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’yla birlikte Türkiye Siber Vatan Programı Siber Güvenlik Eğitimi süreçlerinde katkı sağlamak için güzel bir işbirliği protokolü imzalıyoruz. Hemen hızlı bir şekilde eğitim süreçlerini de geçmiş olacağız. Bu konularda birçok fakültemizin imkan ve kabiliyetleri ile laboratuvar şartları da gayet ciddi bir seviyede devam etmekte. Ben buradan gençlerimize bu bilinci vermek, bu süreçlerde kendilerini geliştirmek için çok önemli katkılar sağlayacağımızı düşünüyorum."

ORAN'dan Bilgilendirme

ORAN Genel Sekreteri Yunus Emre Şeker de konuşmasında, ‘Türkiye Siber Vatan Programı’nın Türkiye genelinde yürütülen bir program olduğuna dikkat çekerek, Rektör Prof. Dr. Fatih Altun’a desteklerinden dolayı teşekkür etti. Eğitim programı hakkında bilgi veren Şeker, " Siber Vatan Programı kapsamında öğrencilerimize yönelik ajans tarafından finanse edilecek şekilde eğitimler uygulanacak, atölye çalışmaları ve sonrasında da inşallah yarışmalar düzenlenecek" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Fatih Altun ve ORAN Genel Sekreteri Yunus Emre Şeker iş birliği protokolüne imza attı.

Protokolün Kapsamı

Protokol kapsamında Kayseri’de Siber Vatan Programı kapsamında özellikle üniversite öğrencilerine siber güvenlik alanında teknik eğitimlerin verilmesi başta olmak üzere birçok alanda iş birliği gerçekleştirilecek.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

