BIST 100 Endeksi 14 Mart 2024 Perşembe gününe yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,35'lik bir artışla 8.941,46 puandan başladı.

Güne başlarken BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 31,23 puan ve yüzde 0,35 değer kazanarak 8.941,46 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,37, holding endeksi yüzde 0,22 değer kazanırken, sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,13 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 0,76 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,75 değer kaybıyla 8.910,23 puandan tamamladı. Analistler, küresel pay piyasalarında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine ilişkin belirsizliklerin devam etmesiyle karışık bir seyir izlendiğini belirtirken, bugün gözlerin ABD'de açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerine çevrildiğini söyledi.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de ayrıca haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve perakende satış verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.000 ve 9.100 puanın direnç, 8.900 ve 8.800 seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu kaydetti.