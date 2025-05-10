DOLAR
38,74 0%
EURO
43,4 0%
ALTIN
4.146,9 0%
BITCOIN
3.998.612,88 -0,01%

Bitlis Beş Minare Uluslararası Film Festivali Kapılarını Açtı

Bitlis Beş Minare Uluslararası Film Festivali, sanat ve kültürün buluşma noktası oldu. İlk kez düzenlenen festival, 11 Mayıs'ta sona erecek.

Yayın Tarihi: 10.05.2025 01:55
Güncelleme Tarihi: 10.05.2025 01:55
Bitlis Beş Minare Uluslararası Film Festivali Kapılarını Açtı

Bitlis Beş Minare Uluslararası Film Festivali Başladı

Bu yıl ilki gerçekleştirilen Bitlis Beş Minare Uluslararası Film Festivali, Bitlis Eren Üniversitesinde (BEÜ) düzenlenen etkinlikle kapılarını açtı. Festival, protokol üyeleri ve ünlü konukların katılımıyla gerçekleştirilen törenle start aldı.

Törende Duygu Dolu Anlar

Kırmızı halıdan geçiş yapan misafirler, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte kısa tanıtım filmleri gösterildi. Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, festivalin önemine vurgu yaparak, ilimizin doğal ve kültürel zenginliklerinin tanıtımına katkı sunmayı hedeflediklerini ifade etti.

Kentsel Dönüşüm ve Tarihi Zenginlikler

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla 2019'dan itibaren başlatılan kentsel dönüşüm projeleri hakkında bilgi vererek, Bitlis'in 450 tescilli yapısı bulunduğunu ve bu potansiyeli turizmde değerlendirmek istediklerini belirtti.

Film ve Sanatın Önemi

BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, sinemanın tanıtım açısından önemli bir araç olduğunu ifade ederek, kısa filmlerin hikaye anlatımındaki etkisine değindi. Festival direktörü ve oyuncu Wilma Elles ise Bitlis'in doğal güzelliklerine ve kültürel zenginliğine dikkat çekti.

Sanatçılardan Destek Mesajları

Festivalin açılışına katılan sanatçılar, Bitlis'teki bu etkinliğin gelecek için büyük bir önem taşıdığını ifade etti. Selahattin Dağdöğen ve Yüksel Arıcı gibi sanatçılar, festivalin kültürel bir köprü olduğunu vurgulayarak, emeği geçenlere teşekkür ettiler.

Etkinlik Programı

Festival 11 Mayıs'ta sona erecek olup, çeşitli tiyatro oyunları, söyleşiler, belgesel ve film gösterimlerine ev sahipliği yapacak. Şimdiden büyük ilgi gören festival, Bitlis'in sanata olan katkısını bir kez daha gözler önüne serdi.

Bitlis'te, bu yıl ilk kez düzenlenen "Bitlis Beş Minare Uluslararası Film Festivali" başladı....

Bitlis'te, bu yıl ilk kez düzenlenen "Bitlis Beş Minare Uluslararası Film Festivali" başladı. Festivale, Bitlis Valisi Ahmet Karakaya da katıldı.

Bitlis'te, bu yıl ilk kez düzenlenen "Bitlis Beş Minare Uluslararası Film Festivali" başladı....

Bitlis'te, bu yıl ilk kez düzenlenen "Bitlis Beş Minare Uluslararası Film Festivali" başladı. Festivale, Bitlis Valisi Ahmet Karakaya da katıldı.

İLGİLİ HABERLER

Kocaeli'de Asgari Ücret 67.000 TL'ye Yükseldi!

Diyarbakır'da Ulaşım Ücretlerine Yüzde 25 Zam Kararı

Konya'da Öğrencilere Aylık 4.500 TL Kazanç Fırsatı

2025'te Kiralık Evde Emlakçı Komisyonu Kaldırılıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaeli'de Asgari Ücret 67.000 TL'ye Yükseldi!
2
Bitlis Beş Minare Uluslararası Film Festivali Kapılarını Açtı
3
Türkiye, Mısırlı Öğrencileri Türk Üniversitelerine Çekiyor
4
Aydın'da Traktör ve Motosiklet Çarpıştı: 3 Ölü
5
Beyoğlu Kültür ve Sanat Platformu Kuruluyor
6
Şırnak'ta Kamyonun Çarptığı 17 Yaşındaki Öğrenci Hayatını Kaybetti
7
Kocaeli'de Motosiklet- Beton Mikseri Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Kocaeli'de Asgari Ücret 67.000 TL'ye Yükseldi!

Tarım Kredi'den Dev İndirimler! 8 Mayıs'ta Mutfaklara 65 TL'ye Girecek Fırsatlar

VGM'den Mülakatsız Alım Müjdesi: KPSS ile 78 Kişi Alınacak

Dev Kamu Alımlarıyla 44.000 TL Maaş Fırsatı!

Amasya'da Çocuklara Ücretsiz Yüzme Kursu!

Aydın'da Doğalgaz Desteği: Yollar Ücretsiz Tamir Edilecek

Afyonkarahisar Valiliği'nden Düğün Hazırlığına Büyük Destek: Yüzde 20 İndirim!

Konya'da Öğrencilere Aylık 4.500 TL Kazanç Fırsatı

2025'te Kiralık Evde Emlakçı Komisyonu Kaldırılıyor

Bilecik'te Dar Gelirliye Dev Destek: Kent Lokantası Fiyatları Belli Oldu

İstanbul'dan Tüm İllere 13 Mayıs Uyarısı: Soğuk Hava Dalgası Geliyor

Diyarbakır'da Ulaşım Ücretlerine Yüzde 25 Zam Kararı