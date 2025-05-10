Bitlis Beş Minare Uluslararası Film Festivali Kapılarını Açtı

Bitlis Beş Minare Uluslararası Film Festivali Başladı

Bu yıl ilki gerçekleştirilen Bitlis Beş Minare Uluslararası Film Festivali, Bitlis Eren Üniversitesinde (BEÜ) düzenlenen etkinlikle kapılarını açtı. Festival, protokol üyeleri ve ünlü konukların katılımıyla gerçekleştirilen törenle start aldı.

Törende Duygu Dolu Anlar

Kırmızı halıdan geçiş yapan misafirler, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte kısa tanıtım filmleri gösterildi. Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, festivalin önemine vurgu yaparak, ilimizin doğal ve kültürel zenginliklerinin tanıtımına katkı sunmayı hedeflediklerini ifade etti.

Kentsel Dönüşüm ve Tarihi Zenginlikler

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla 2019'dan itibaren başlatılan kentsel dönüşüm projeleri hakkında bilgi vererek, Bitlis'in 450 tescilli yapısı bulunduğunu ve bu potansiyeli turizmde değerlendirmek istediklerini belirtti.

Film ve Sanatın Önemi

BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, sinemanın tanıtım açısından önemli bir araç olduğunu ifade ederek, kısa filmlerin hikaye anlatımındaki etkisine değindi. Festival direktörü ve oyuncu Wilma Elles ise Bitlis'in doğal güzelliklerine ve kültürel zenginliğine dikkat çekti.

Sanatçılardan Destek Mesajları

Festivalin açılışına katılan sanatçılar, Bitlis'teki bu etkinliğin gelecek için büyük bir önem taşıdığını ifade etti. Selahattin Dağdöğen ve Yüksel Arıcı gibi sanatçılar, festivalin kültürel bir köprü olduğunu vurgulayarak, emeği geçenlere teşekkür ettiler.

Etkinlik Programı

Festival 11 Mayıs'ta sona erecek olup, çeşitli tiyatro oyunları, söyleşiler, belgesel ve film gösterimlerine ev sahipliği yapacak. Şimdiden büyük ilgi gören festival, Bitlis'in sanata olan katkısını bir kez daha gözler önüne serdi.

Bitlis'te, bu yıl ilk kez düzenlenen "Bitlis Beş Minare Uluslararası Film Festivali" başladı. Festivale, Bitlis Valisi Ahmet Karakaya da katıldı.

Bitlis'te, bu yıl ilk kez düzenlenen "Bitlis Beş Minare Uluslararası Film Festivali" başladı. Festivale, Bitlis Valisi Ahmet Karakaya da katıldı.