Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Emre Genç, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Emre Genç, Anadolu Ajansının düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 15:41
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 16:10
Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Emre Genç, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Emre Genç, Anadolu Ajansının 'Yılın Kareleri' Oylamasında Yer Aldı

Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Emre Genç, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak, etkileyici fotoğrafların seçilmesine katkıda bulundu.

Anadolu Ajansı, her yıl olduğu gibi bu yıl da önemli anları yansıtan fotoğraflar için bu ilgi çekici oylamayı gerçekleştirdi. Başsavcı Genç, oylamada yer alarak, bu anlamlı etkinliğe destek verdi.

Bu tür etkinlikler, hem yerel hem de ulusal düzeyde fotoğraf sanatının gelişimine katkıda bulunmakta, ayrıca toplumsal olayların görsel hafızasını oluşturma açısından büyük önem taşımaktadır.

Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Emre Genç, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran...

Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Emre Genç, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Emre Genç, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran...

Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Emre Genç, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

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