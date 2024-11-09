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Bitlis'in Hizan İlçesinde Taş Evlerin Sonbahar Güzellikleri

Bitlis'in Hizan ilçesindeki Uzuntaş köyü, taş evleriyle sonbaharın renk cümbüşüne büründü.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 09:59
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 10:19
Bitlis'in Hizan İlçesinde Taş Evlerin Sonbahar Güzellikleri

Uzuntaş Köyü'nde Sonbaharın Renkleri

Bitlis'in Hizan ilçesinde bulunan Uzuntaş köyü, benzersiz taş evleriyle dikkat çekiyor. Yıllar önce inşa edilen ve doğal dokusunu koruyan bu taş yapılar, her mevsimde olduğu gibi sonbaharda da ilgi odağı oluyor.

Doğanın Renkleriyle Büyüleyici Manzara

Sonbaharın gelmesiyle birlikte köy, doğanın sunduğu sarı, yeşil ve kızıl tonlarıyla adeta bir renk cümbüşüne dönüşüyor. Yamaçta konumlanan taş evler, doğal yaşamıyla birlikte bu eşsiz manzaraya zenginlik katıyor.

Köy, güzellikleriyle bölgenin tanıtımına önemli katkılar sağlamaktadır. Uzuntaş köyünün bu büyüleyici görüntüleri, dron ile çekilen görsellerle de belgelendi.

Bitlis'in Hizan ilçesinde taş evleriyle ön plana çıkan köy, sonbaharın renklerine büründü. İlçeye...

Bitlis'in Hizan ilçesinde taş evleriyle ön plana çıkan köy, sonbaharın renklerine büründü. İlçeye bağlı Uzuntaş köyünde yıllar önce inşa edilen ve dokusunu koruyan taş evler, doğal yapılarıyla yılın her dönemi ilgi çekiyor.

Bitlis'in Hizan ilçesinde taş evleriyle ön plana çıkan köy, sonbaharın renklerine büründü. İlçeye...

Bitlis'in Hizan ilçesinde taş evleriyle ön plana çıkan köy, sonbaharın renklerine büründü. İlçeye bağlı Uzuntaş köyünde yıllar önce inşa edilen ve dokusunu koruyan taş evler, doğal yapılarıyla yılın her dönemi ilgi çekiyor.

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