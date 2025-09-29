Bitlis Tatvan'da 11 Afganistan Uyruklu Düzensiz Göçmen Yakalandı — 2 Şüpheli Tutuklandı

Bitlis Tatvan'da 27 Eylül'de yapılan operasyonda 11 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı; 2 şüpheli tutuklandı, göçmenler sınır dışı edilmek üzere teslim edildi.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 17:52
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 17:55
Bitlis Tatvan'da 11 Afganistan Uyruklu Düzensiz Göçmen Yakalandı — 2 Şüpheli Tutuklandı

Bitlis Tatvan'da 11 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı

Valilikten yapılan açıklama: 2 şüpheli tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda 27 Eylül'de Tatvan kırsalında gerçekleştirilen operasyonda Afganistan uyruklu 11 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyon sırasında göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Yakalanan düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere teslim edildi.

