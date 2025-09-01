Bitlis Tatvan'da 3 yabancı uyruklu iç organlarında uyuşturucuyla yakalandı — 1 kilo 520 gram

Bitlis Tatvan'da 3 yabancı uyruklu iç organlarında uyuşturucuyla yakalandı

Operasyon detayları

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Tatvan'da durdurulan otobüste seyahat eden 3 yabancı uyruklu gözaltına alındı.

Hastane tetkikleri ve el konulan miktar

Şüpheliler, kontrol için götürüldükleri Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi'nde çekilen röntgen ve tomografi görüntülerinde, mide ve bağırsaklarında çok sayıda yabancı cisim bulunduğu tespit edildi. Tıbbi müdahale sonucunda şüphelilerin mide ve bağırsaklarından çıkarılan 45 parça ile sırt çantalarındaki 109 parça olmak üzere toplam 1 kilo 520 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Adli süreç

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.