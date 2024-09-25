Bitlis Tatvan'da 4,5 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi: İşte Detaylar

Bitlis’in Tatvan ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, deprem saat 14.50 sıralarında ve yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Sarsıntı, çevre ilçelerde de hissedilirken, deprem sonrası ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.



BİTLİS TATVAN'DA 4,5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

AFAD'ın verilerine göre, Bitlis'in Tatvan ilçesinde saat 14.50'de 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Tatvan ilçesi olarak belirlendi ve sarsıntı, yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildi. Bu sarsıntı, hem Bitlis il genelinde hem de çevre illerde hissedildi ve vatandaşlar arasında kısa süreli panik yaşanmasına neden oldu.

Depremin büyüklüğü 4,5 olarak açıklanırken, yerel saatle 14:50:03'te gerçekleştiği bildirildi. Depremin koordinatları ise enlem 38.2575 N ve boylam 42.55861 E olarak kaydedildi. Deprem, özellikle yerleşim alanlarında hissedildi ve birçok vatandaş kendini dışarıya attı.

AFAD, Tatvan’daki depremin ardından resmi internet sitesinde detaylı bir açıklama yayımladı. Yapılan açıklamada, depremin derinliğinin 7 kilometre olduğu ve büyüklüğünün 4,5 olarak ölçüldüğü belirtildi.

