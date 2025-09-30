Bitlis Tatvan'da Midesinde 1 kilo 48 gram uyuşturucu bulunan 2 yabancı uyruklu tutuklandı

Bitlis Tatvan'da uyuşturucu taşıyan 2 kişi tutuklandı

Operasyon ve sağlık müdahalesi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, yolcu otobüsünde şüphe üzerine gözaltına alınan 2 yabancı uyruklu şahsın mide ve bağırsaklarında inceleme sonucu yabancı cisimler tespit edildi.

Valilik açıklamasına göre, olayla ilgili çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yakalanan şüpheliler, götürüldükleri Bitlis Tatvan Devlet Hastanesinde yapılan röntgen ve tomografi tetkiklerinde mide ve bağırsaklarında çok sayıda yabancı cisim olduğu belirlendi.

Yapılan tıbbi müdahale ile şüphelilerin yuttuğu 136 kapsül içindeki toplam 1 kilo 48 gram sentetik uyuşturucu çıkartıldı.

Adli süreç

Şüpheliler, "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları hakimlikçe her iki zanlı da tutuklandı.

Valilik açıklamasında, Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.