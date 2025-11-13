Bitlis’te 16 Kilo 769 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi: 2 Yabancı Uyruklu Tutuklandı

Bitlis’te Uyuşturucu Operasyonu: 16 Kilo 769 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Tatvan’da yürütülen istihbarî çalışma sonucu yakalama

Bitlis Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, Tatvan ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde bir araç durduruldu.

Açıklamada, durdurulan araçta yapılan aramada; aracın jantları, yağ karteri ve bagaj kısmına gizlenmiş halde toplam 16 kilo 769 gram metamfetamin maddesi ele geçirildiği belirtildi.

Ayrıca, uyuşturucu madde ile yakalanan 2 yabancı uyruklu şahıs çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

BİTLİS İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE VE İSTİHBARAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNİN BAŞARILI ÇALIŞMALARI NETİCESİNDE 16 KİLO 769 GRAM METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ.