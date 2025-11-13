Bitlis’te 16 Kilo 769 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi: 2 Yabancı Uyruklu Tutuklandı

Tatvan’da durdurulan araçta jant, yağ karteri ve bagaja gizlenmiş 16 kilo 769 gram metamfetamin ele geçirildi; 2 yabancı uyruklu tutuklandı.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 16:50
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 16:50
Bitlis’te Uyuşturucu Operasyonu: 16 Kilo 769 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Tatvan’da yürütülen istihbarî çalışma sonucu yakalama

Bitlis Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, Tatvan ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde bir araç durduruldu.

Açıklamada, durdurulan araçta yapılan aramada; aracın jantları, yağ karteri ve bagaj kısmına gizlenmiş halde toplam 16 kilo 769 gram metamfetamin maddesi ele geçirildiği belirtildi.

Ayrıca, uyuşturucu madde ile yakalanan 2 yabancı uyruklu şahıs çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

