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Bitlis'te 23 Santimetrelik Kist Ameliyatla Alındı

Bitlis'te karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran 56 yaşındaki Vezir Erçetin'in böbreğinden 23 cm'lik bir kist çıkarıldı.

Yayın Tarihi: 18.06.2025 10:58
Güncelleme Tarihi: 18.06.2025 10:58
Bitlis'te 23 Santimetrelik Kist Ameliyatla Alındı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, 56 yaşındaki Vezir Erçetin, karın ağrısı ve şişkinlik şikayetiyle Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Hastanın muayenesinin ardından üroloji uzmanı Op. Dr. Ercan Bayrak ve ekibi, böbreğinde 23 santimetre çapında geniş bir kitle tespit etti.

Hastanın durumunun ciddiyetinin anlaşılmasının ardından ameliyata alınan Erçetin'in böbreğindeki kist başarıyla çıkarıldı. Op. Dr. Bayrak, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kistin hastanın böbrek dokusunun neredeyse tamamını kapladığını belirtti. Ayrıca, bu boyutta bir kiste nadiren rastlandığını vurguladı.

“Yapılan görüntülemelerde, hastanın böbreğinde 23 santimetre büyüklüğünde bir kitlesel lezyon olduğunu tespit ettik.” diyen Dr. Bayrak, normalde böbrek kitlelerinin şikayet vermeden var olabileceğini ancak bu kadar büyük olanların karın ağrısı ve şişliği gibi belirtilere neden olabileceğini ifade etti.

Ameliyatta, kistin tamamı çıkarılırken, sol böbreğin korunmasına da özen gösterildi. Kistin ayrıntılı bir şekilde patolojiye gönderildiğini belirten Bayrak, “Hastamız şu an gayet iyi durumda, servis takiplerimiz devam ediyor.” şeklinde konuştu.

Ameliyatın ardından sağlığına kavuşan Erçetin, “Sol tarafımda şişkinlik vardı. Ercan Bey'in yanına geldik. Film çektiler, 23 santimetrelik bir kist olduğunu söylediler. Durumum gayet iyi. Emeği geçen herkese teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.

Bitlis'te karın ağrısı ve şişkinlik şikayetiyle hastaneye başvuran hastanın böbreğinde 23...

Bitlis'te karın ağrısı ve şişkinlik şikayetiyle hastaneye başvuran hastanın böbreğinde 23 santimetre çapında kist çıkarıldı.

Bitlis'te karın ağrısı ve şişkinlik şikayetiyle hastaneye başvuran hastanın böbreğinde 23...

Bitlis'te karın ağrısı ve şişkinlik şikayetiyle hastaneye başvuran hastanın böbreğinde 23 santimetre çapında kist çıkarıldı.

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