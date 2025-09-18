Bitlis'te 59 dönümlük doğal yaşam alanı ve bakımevi açıldı

Bitlis'te 59 dönüm alanda sahipsiz sokak hayvanları için geçici bakımevi ve doğal yaşam alanı hizmete girdi; atık yemekler mamaya dönüştürülüyor.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 13:01
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 13:09
Bitlis'te 59 dönümlük doğal yaşam alanı ve bakımevi açıldı

Bitlis'te 59 dönümlük doğal yaşam alanı ve bakımevi açıldı

Bitlis merkez ve ilçelerinden getirilen yaralı ve hasta sahipsiz sokak hayvanlarının bakımı, tedavisi ve rehabilitasyonu amacıyla 59 dönüm alanda Geçici Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı oluşturuldu.

Tesisin yapısı ve hizmetleri

Bakımevinde idari bina, mama üretim ünitesi, ameliyathane, karantina bölgeleri, kulübeler ve çeşitli doğal yaşam alanları yer alıyor. Merkezde toplanan yemek atıkları, burada kurulan mama makinesi ünitesinde köpek mamasına dönüştürülerek tesisin misafirlerine veriliyor.

Yetkililer, merkezde başta yaralı ve hasta hayvanların tedavi ve rehabilitasyonuna başlandığını belirtti.

Vali Ahmet Karakaya'nın açıklamaları

Vali Ahmet Karakaya, incelemelerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığının sahipsiz hayvanlarla ilgili ülke genelinde yürüttüğü çalışmalara değindi ve Bitlis'te hayvan barınağı ile doğal yaşam alanını tamamlayıp hizmete sunduklarını söyledi.

Karakaya, "İl Özel İdaremiz tarafından gerekli işlemleri yapıldı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğümüz, Tarım ve Orman Müdürlüğümüz, vali yardımcılarımızla Orman Bölge Müdürlüğünden tahsisini aldığımız bu alanı doğal yaşam ve hayvan bakımevi olarak hizmete sunduk. 59 dönüm olan bakımevinin en önemli kısmını doğal yaşam alanı oluşturuyor. Diğer kısımlarda idari bina ve karantina bölgeleri yer alıyor." dedi.

Karakaya, sahipsiz sokak hayvanlarının toplanması için ilçelerde ekipler oluşturduklarını; hayvanların karantina merkezinde hastalık açısından incelendiğini, veterinerlerin tedavi ve kısırlaştırma işlemlerini yürüttüğünü belirtti.

Vali ayrıca, "20-25 civarında işletme ve yurtlarla anlaşma yaptık. Onlardan atık yemekleri toplayan bir ekibimiz var. Buraya getirilen yemek atıklarını mama makinesi ünitesinde köpek mamasına dönüştürüyoruz. Bu mamalar buradaki köpeklere veriliyor. Köpeklerin esenliğini düşünmek zorundayız. Bunlar da can, bize emanettir ama şehirlerimizin güvenliği, huzuru ve esenliği için bu sokak hayvanlarının güvenli alanlarda tutulması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Belediyelerin barınak kapasitelerinin düşük olduğuna dikkat çeken Karakaya, İl Özel İdaresi ve belediyeler aracılığıyla ilde 2 binin üzerinde olduğu tahmin edilen sokak köpeklerinin burada ve belediye barınaklarında barındırılması için çalışmaların sürdüğünü, gerekli yazışmaların yapıldığını aktardı.

Karakaya, şu ana kadar 1200'e yakın köpeğin toplandığını ve bu tesisin hem sokak hayvanlarının uygun şekilde barınmasına hem de insanların ve çocukların sokaklarda daha güvenle dolaşabilmesine önemli katkı sağlayacağını söyledi.

İncelemeye katılanlar

İncelemelerde Vali Yardımcıları Alay Yazıcı ve Göksel Yüksel, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, İl Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Çolak, Orman İşletme İl Müdürü Mehmet Fatih Karataş, Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. Müdürü Suat Coşar ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Fuat Balık yer aldı.

Bitlis'te 59 dönüm alanda sahipsiz sokak hayvanları için Geçici Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı...

Bitlis'te 59 dönüm alanda sahipsiz sokak hayvanları için Geçici Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı oluşturuldu.

Bitlis'te 59 dönüm alanda sahipsiz sokak hayvanları için Geçici Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı...

İLGİLİ HABERLER

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsun'da fındık bahçesine kenevir eken baba ve oğlu tutuklandı
2
Van Hollen ve Merkley: İsrail Gazze'de 'Etnik Temizlik' Planı Uyguluyor
3
Türk Kızılay 'Genç Kızılay Kan Elçileri' Programını Başlattı
4
Gökçen: Komisyon TBMM’de İfade Özgürlüğü ve Çözümün Adresi Olmalı
5
Işıkhan: Kadın İstihdamı 2002–2025'te Belirgin Artış Gösterdi
6
Anıl Şallıel ve Arkadaşları: İlk Konser 12 Ekim'de AKM'de
7
Polonya'dan İsrail'in Gazze Kara Saldırısına 'Derin Endişe'

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)