Bitlis'te 59 dönümlük doğal yaşam alanı ve bakımevi açıldı

Bitlis merkez ve ilçelerinden getirilen yaralı ve hasta sahipsiz sokak hayvanlarının bakımı, tedavisi ve rehabilitasyonu amacıyla 59 dönüm alanda Geçici Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı oluşturuldu.

Tesisin yapısı ve hizmetleri

Bakımevinde idari bina, mama üretim ünitesi, ameliyathane, karantina bölgeleri, kulübeler ve çeşitli doğal yaşam alanları yer alıyor. Merkezde toplanan yemek atıkları, burada kurulan mama makinesi ünitesinde köpek mamasına dönüştürülerek tesisin misafirlerine veriliyor.

Yetkililer, merkezde başta yaralı ve hasta hayvanların tedavi ve rehabilitasyonuna başlandığını belirtti.

Vali Ahmet Karakaya'nın açıklamaları

Vali Ahmet Karakaya, incelemelerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığının sahipsiz hayvanlarla ilgili ülke genelinde yürüttüğü çalışmalara değindi ve Bitlis'te hayvan barınağı ile doğal yaşam alanını tamamlayıp hizmete sunduklarını söyledi.

Karakaya, "İl Özel İdaremiz tarafından gerekli işlemleri yapıldı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğümüz, Tarım ve Orman Müdürlüğümüz, vali yardımcılarımızla Orman Bölge Müdürlüğünden tahsisini aldığımız bu alanı doğal yaşam ve hayvan bakımevi olarak hizmete sunduk. 59 dönüm olan bakımevinin en önemli kısmını doğal yaşam alanı oluşturuyor. Diğer kısımlarda idari bina ve karantina bölgeleri yer alıyor." dedi.

Karakaya, sahipsiz sokak hayvanlarının toplanması için ilçelerde ekipler oluşturduklarını; hayvanların karantina merkezinde hastalık açısından incelendiğini, veterinerlerin tedavi ve kısırlaştırma işlemlerini yürüttüğünü belirtti.

Vali ayrıca, "20-25 civarında işletme ve yurtlarla anlaşma yaptık. Onlardan atık yemekleri toplayan bir ekibimiz var. Buraya getirilen yemek atıklarını mama makinesi ünitesinde köpek mamasına dönüştürüyoruz. Bu mamalar buradaki köpeklere veriliyor. Köpeklerin esenliğini düşünmek zorundayız. Bunlar da can, bize emanettir ama şehirlerimizin güvenliği, huzuru ve esenliği için bu sokak hayvanlarının güvenli alanlarda tutulması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Belediyelerin barınak kapasitelerinin düşük olduğuna dikkat çeken Karakaya, İl Özel İdaresi ve belediyeler aracılığıyla ilde 2 binin üzerinde olduğu tahmin edilen sokak köpeklerinin burada ve belediye barınaklarında barındırılması için çalışmaların sürdüğünü, gerekli yazışmaların yapıldığını aktardı.

Karakaya, şu ana kadar 1200'e yakın köpeğin toplandığını ve bu tesisin hem sokak hayvanlarının uygun şekilde barınmasına hem de insanların ve çocukların sokaklarda daha güvenle dolaşabilmesine önemli katkı sağlayacağını söyledi.

İncelemeye katılanlar

İncelemelerde Vali Yardımcıları Alay Yazıcı ve Göksel Yüksel, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, İl Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Çolak, Orman İşletme İl Müdürü Mehmet Fatih Karataş, Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. Müdürü Suat Coşar ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Fuat Balık yer aldı.

