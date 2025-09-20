Bitlis'te Cumhuriyetin İzlerini Taşıyan 'İlk Mektep' Restore Edildi

Bitlis'te Cumhuriyet'in ilk yıllarında inşa edilen Kazımpaşa İlkokulu, Eren Holding tarafından aslına uygun restore edilerek yeniden eğitime açıldı.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 16:58
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 17:39
Bitlis'te Cumhuriyetin İzlerini Taşıyan 'İlk Mektep' Restore Edildi

Bitlis'te 'İlk Mektep' Kazımpaşa İlkokulu Aslına Uygun Restorasyonla Yeniden Açıldı

Kentte eğitimin simgesi okul, Eren Holding öncülüğünde restore edilerek kullanıma kazandırıldı

Kazımpaşa İlkokulu, Cumhuriyet'in ilk yıllarında inşa edilen ve kent eğitim tarihinde özel bir yere sahip olan yapı, aslına uygun şekilde restore edilerek yeniden hizmete açıldı.

1925-1926 eğitim-öğretim döneminde hizmete başlayan okulun yenilenmesine yönelik restorasyon çalışmaları, Eren Holding tarafından yürütüldü. 20 Mayıs'ta başlatılan çalışmalarla, Cumhuriyet tarihinin izlerini taşıyan ve Bitlis'in eğitim belleğinde önemli yer tutan okulun eskiyen ve tahrip olan bölümleri onarıldı.

Restorasyonun tamamlanmasının ardından okul, düzenlenen törenle tekrar eğitime açıldı. Açılışa; Vali Ahmet Karakaya, Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, kurum amirleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Eren Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Eren, AA muhabirine yaptığı açıklamada mezun oldukları okulun yıkılmasına gönüllerinin razı olmadığını belirtti. Eren, şunları kaydetti: "Bu okuldan mezun olduk, burada büyük hatıralarımız var. Okulumuzun böyle yıkılıp dökülmesine gönlümüz razı olmadı. Bazı değerli yöneticiler, burayı 'Eren Müzesi' adıyla bir müzeye dönüştürmeyi teklif etti. Ancak buna 'hayır' dedik, 'Burası eskiden hangi maksada hizmet ediyorsa, şimdi de aynı maksada hizmet etsin.' dedik. Burası bizim için bir nostalji oldu. Eskileri hatırlamak ve bu okulun yaşatılması için elimizden geleni yapacağız. Bundan sonraki tüm hizmetlerini biz karşılayacağız. Sayın Valimiz ve Belediye Başkanımız da bu konuda bizleri teşvik etti. Ortaya gerçekten çok güzel bir eser çıktı."

Bitlis'te, Cumhuriyet'in ilk yıllarında yapılan ve "İlk Mektep" adıyla tanınan Kazımpaşa İlkokulu, aslına uygun restore edilerek hizmete açıldı.

