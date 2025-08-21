Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Bitlis'te iki büyük yatırım: ihaleler resmen başlatıldı

Bitlis, kamu yatırımlarıyla yeni bir döneme hazırlanıyor. DSİ ve TCDD tarafından Ahlat ve Tatvan ilçelerinde hayata geçirilecek iki büyük yapım projesi için ihale süreçleri başlatıldı. Projeler; tarımsal kalkınmadan ulaşıma kadar birçok alanı kapsayarak şehre yeni bir çehre kazandırmayı hedefliyor.

Ahlat'ta tarımsal üretime dev onarım: Bitlis Ahlat Sulaması

DSİ 17. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülecek olan Bitlis Ahlat Sulaması Onarımı projesi, Ahlat ovasının sulama altyapısını modernize etmeyi amaçlıyor. Proje ile tarımsal verimliliğin artırılması ve ürün çeşitliliğinin desteklenmesi hedefleniyor.

İhale kapsamında yer alan önemli iş kalemleri arasında yaklaşık 5000 metreküp kazı, 4150 metreküp beton dökümü, 3400 metreküp yıkım ve binlerce kilogram demir işi bulunuyor. Ayrıca 1000 metre panel çit ve 650 metreküp geçirimsiz kil tabakası gibi uygulamalar da projede yer alıyor.

Yapım işi, 2025/1233213 İhale Kayıt Numarası (İKN) ile ilan edildi ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca açık ihale usulü ile gerçekleştirilecek. Teklifler sadece Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden kabul edilecek. İhalenin 3 Eylül 2025, saat 10:00'da DSİ 17. Bölge Müdürlüğü'nün Van'daki hizmet binasında yapılacağı duyuruldu. Projenin, yer tesliminden itibaren 115 takvim günü içinde tamamlanması hedefleniyor.

Tatvan Feribot Atölyesi: Demiryolu ve denizyolu entegrasyonuna güçlendirme

TCDD 5. Bölge Müdürlüğü tarafından Tatvan'da gerçekleştirilecek yatırım, Van Gölü taşımacılığı için kritik öneme sahip olan Tatvan Feribot İşletmeciliği'ne hizmet verecek atölye binasının güçlendirilmesini kapsıyor. Proje, bölgedeki demiryolu ve denizyolu entegrasyonunun sorunsuz işlemesini sağlamayı amaçlıyor.

Atölye binasının yaklaşık 1071 metrekare kapalı alanı bulunuyor ve güçlendirme çalışmaları, feribot bakımlarının daha güvenli ve modern koşullarda yapılmasına olanak tanıyacak. İşin tamamlanması için öngörülen süre, yer tesliminden itibaren 300 takvim günü olarak belirlendi.

İhale, 11 Eylül 2025, saat 10:00'da TCDD 5. Bölge Müdürlüğü'nün geçici hizmet binasında gerçekleştirilecek.