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Bitlis'te Kardeşini Silahla Vuran Şahıs Gözaltına Alındı

Bitlis'in Hizan ilçesinde kardeşini silahla vurarak öldüren Salih Y. gözaltına alındı. Olayın detayları haberimizde.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 20:53
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 20:53
Bitlis'te Kardeşini Silahla Vuran Şahıs Gözaltına Alındı

Bitlis'te Kardeş Katliamı: Salih Y. Gözaltına Alındı

Bitlis'in Hizan ilçesinde yaşanan üzücü bir olayda, Salih Y., tartıştığı kardeşi Mecit Y.'yi silahla vurarak ağır yaraladı.

Edinilen bilgilere göre, daha önceden aralarında çıkan tartışmanın ardından Salih Y., kardeşinin iş yerine giderek silahlı saldırıda bulundu. Mecit Y., yapılan müdahale ile Hizan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak kurtarılamadı ve hayata gözlerini yumdu.

Olayın ardından Salih Y., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay yerinde yapılan incelemeler sonucunda, Salih Y. ve Mecit Y. arasında bir gün önce benzer bir tartışmanın kavgaya dönüştüğü, çevredekilerin müdahalesi ile sonlandırıldığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.

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