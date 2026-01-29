Bitlis'te Karne Tatilinde İki Kardeşten Yaban Hayvanlarına Şefkat

Gölbaşı'nda örnek davranış: Mina(13) ve Nisa Okay(11) doğaya yiyecek bıraktı

Bitlis’in Güroymak ilçesine bağlı Gölbaşı beldesinde, karne tatilini köylerinde geçiren iki kız kardeş, yaban hayvanlarına destek olmak için harekete geçti.

Mina(13) ve Nisa Okay(11), babaları Mehmet Okay ile birlikte, kar yağışı ve soğuk havanın etkisini artırdığı bölgede yaban hayvanlarının yiyecek bulmakta güçlük çektiğini unutmadan doğanın farklı noktalarına ekmek, yem ve çeşitli gıdalar bıraktı.

Aile, bu küçük ama anlamlı katkıyla yaban hayvanlarının yaşam mücadelesine destek olmayı amaçladıklarını belirtti.

Mehmet Okay yaptığı açıklamada "Kış aylarında yaban hayvanları çok zorlanıyor. Çocuklarımın bu duyarlılığı göstermesi bizi gururlandırdı. Herkes imkânı ölçüsünde doğaya destek olmalı" dedi.

Mina ve Nisa kardeşler ise yaban hayvanlarının aç kalmaması için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini ifade ederek, herkesi bu konuda daha duyarlı olmaya davet etti.

