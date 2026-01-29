İstanbul'da Kuraklık Alarmı: Sazlıdere Barajı %16,44 ile Kritik

İSKİ verilerine göre Sazlıdere Barajı yüzde 16,44 dolulukla kritik seviyede; İstanbul barajlarının genel doluluk oranı yüzde 27,63 olarak açıklandı.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 11:40
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 12:19
İstanbul'da Sazlıdere Barajı'ndaki azalan su seviyesi, kentin kuraklık riskiyle karşı karşıya olduğunu ortaya koyuyor. Sazlıdere Barajı doluluk oranı yüzde 16,44 olarak kaydedildi.

Drone ile çekilen görüntülerde baraj havzasında yüzlerce metrekare alanın tamamen kuruduğu ve toprağın derin çatlaklarla kaplandığı görüldü. Daha önce su altında kalan alanların orta kısımlarında adacıklar oluştuğu görüntülere yansıdı.

Son aylarda yağışların mevsim normallerinin altında seyretmesi baraj doluluk oranlarını olumsuz etkiledi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanan güncel verilere göre İstanbul'daki barajların genel doluluk oranı yüzde 27,63 oldu.

İSKİ'nin 7 Ocak 2026 tarihli baraj verileri

İstanbul'un 10 barajındaki doluluk oranları şu şekilde:

Elmalı: yüzde 80,77

Darlık: yüzde 46,68

Ömerli: yüzde 40,51

İstrancalar: yüzde 39,31

Alibey: yüzde 22,37

Büyükçekmece: yüzde 18,77

Terkos: yüzde 16,69

Sazlıdere: yüzde 16,44

Pabuçdere: yüzde 7,43

Kazandere: yüzde 4,03

Uzmanlar, özellikle yaz aylarında su tüketiminin artacağına dikkat çekerek mevcut tablonun kuraklık tehlikesini açıkça ortaya koyduğunu belirtiyor. Yetkililer, baraj havzasında yeterli yağışın gerçekleşmemesi durumunda su rezervlerinde daha da azalma olabileceği uyarısında bulunarak vatandaşlara su tasarrufu çağrısı yaptı.

Yazar
EDİTÖR

Leyla Güneş

4 yıllık deneyimli. Avrupa Birliği, ABD siyaseti ve iklim krizi konularına odaklıdır. Yabancı ajansları yakından takip eder.

