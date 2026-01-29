Nilüfer'de Çocuklar Hayallerindeki Liri Tasarladı

Nilüfer Belediyesi atölyesinde çocuklar, Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi'nde lirin tarihçesini öğrenip çalınabilir liri tasarladı ve yaptı.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 11:17
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 11:17
Sanat, tarih ve el becerileri bir atölyede buluştu

Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen geliştirici atölyede çocuklar, müzik tarihinin önemli telli çalgılarından birisi olan lirin serüvenini öğrenerek kendi enstrümanlarını tasarladı.

Etkinlik, Nilüfer Belediyesi Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi'nde gerçekleştirildi. Katılımcılar, Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından verilen bilgilerle lirin tarihçesi ve yapısal özellikleri hakkında uygulamalı eğitim aldı.

Atölyede lirin, bir ses kutusu üzerine yerleştirilen iki dikey direk ve tellerin gerildiği yatay bir çubuktan oluştuğu; antik dönemden günümüze teknolojinin gelişmesiyle evrilerek günümüz gitarının öncülerinden biri haline geldiği çocuklara aktarıldı.

Uygulamalı çalışmada katılımcılar, basit malzemelerle çalınabilir liri üretmeyi öğrendi. Çocuklar hem el becerilerini geliştirdi hem de tel bağlama gibi teknik detayları deneyimledi.

Minik katılımcılar yaptıkları enstrümanların üzerine çeşitli resimler ve yazılarla kişisel dokunuşlar ekledi. Atölye sonunda her çocuk, yaptığı ve çalınabilir durumda olan liriyle müzeden ayrıldı.

