Osmangazi'de Market Etiketlerine Zabıta Denetimi

Raf ve kasa fiyatları, gramaj ve son kullanma tarihleri mercek altında

Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıklı, güvenli ve adil koşullarda alışveriş yapmasını sağlamak amacıyla ilçe genelindeki marketlerde kapsamlı denetimler gerçekleştirdi.

Denetimlerde raf ve kasa fiyatları titizlikle karşılaştırıldı; ürünlerin etiketleri, gramaj bilgileri ve son kullanma tarihleri ayrıntılı şekilde incelendi. Haksız fiyat uygulamalarının ve tüketici haklarına aykırı durumların önüne geçilmeye çalışıldı.

Mevzuata aykırı tespit edilen işletmelere gerekli uyarılar yapılarak yasal süreçlere uygun hareket edilmesi istendi. Denetimler, vatandaşların güvenli alışveriş yapabilmesi ve piyasa düzeninin korunması hedefiyle kararlılıkla sürdürülecek.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, denetim çalışmalarının 2026 yılı boyunca aynı hassasiyetle devam edeceğini vurguladı.

