Bitlis'te Koruma Altındaki Çocuklar Kayak Keyfi Yaşadı

Bitlis'te, koruma altındaki çocuklar, El-aman Kayak Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte kayak yaparak kışın tadını çıkardı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Gönül Köprüleri' projesi kapsamında gerçekleştirilen bu etkinlik, çocukların sosyalleşmelerine olanak sağladı.

Kış Etkinlikleri Çocukları Eğlendirdi

Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan koruma altındaki çocuklar, kızaklarla kayarak keyifli zaman geçirdi. Özellikle kayak ve kar aktiviteleri ile çocukların yeteneklerini geliştirmeleri hedeflenirken, etkinlikte çocuklara ekmek arası sucuk ve köfte ikram edildi.

Etkinliğe katılan Vali Ahmet Karakaya, çocukların burada doyasıya eğlendiğini belirtti. Vali Karakaya, "Bu tür etkinliklerle çocukların sosyalleşmelerini ve kendilerini geliştirmelerini hedefliyoruz. Etkinliklerimiz devam edecek," dedi.

Programa, Vali Karakaya'nın eşi Özlem Karakaya, Vali Yardımcısı Kübra Sivaslıoğlu ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Vefa Akdoğan da katıldı.

Bitlis'te koruma altındaki çocuklar, kayak merkezinde düzenlenen etkinlikte kayak yaparak eğlendi.

Bitlis'te koruma altındaki çocuklar, kayak merkezinde düzenlenen etkinlikte kayak yaparak eğlendi.