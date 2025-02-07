DOLAR
35,96 -0,14%
EURO
37,34 0,16%
ALTIN
3.328,16 -1,02%
BITCOIN
3.527.731,75 -1,39%

Bitlis'te Koruma Altındaki Çocuklar Kayak Keyfi Yaşadı

Bitlis'te koruma altındaki çocuklar, kayak merkezinde düzenlenen kış etkinliğinde doyasıya eğlendi.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 17:06
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 17:22
Bitlis'te Koruma Altındaki Çocuklar Kayak Keyfi Yaşadı

Bitlis'te Koruma Altındaki Çocuklar Kayak Keyfi Yaşadı

Bitlis'te, koruma altındaki çocuklar, El-aman Kayak Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte kayak yaparak kışın tadını çıkardı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Gönül Köprüleri' projesi kapsamında gerçekleştirilen bu etkinlik, çocukların sosyalleşmelerine olanak sağladı.

Kış Etkinlikleri Çocukları Eğlendirdi

Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan koruma altındaki çocuklar, kızaklarla kayarak keyifli zaman geçirdi. Özellikle kayak ve kar aktiviteleri ile çocukların yeteneklerini geliştirmeleri hedeflenirken, etkinlikte çocuklara ekmek arası sucuk ve köfte ikram edildi.

Etkinliğe katılan Vali Ahmet Karakaya, çocukların burada doyasıya eğlendiğini belirtti. Vali Karakaya, "Bu tür etkinliklerle çocukların sosyalleşmelerini ve kendilerini geliştirmelerini hedefliyoruz. Etkinliklerimiz devam edecek," dedi.

Programa, Vali Karakaya'nın eşi Özlem Karakaya, Vali Yardımcısı Kübra Sivaslıoğlu ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Vefa Akdoğan da katıldı.

Bitlis'te koruma altındaki çocuklar, kayak merkezinde düzenlenen etkinlikte kayak yaparak...

Bitlis'te koruma altındaki çocuklar, kayak merkezinde düzenlenen etkinlikte kayak yaparak eğlendi.

Bitlis'te koruma altındaki çocuklar, kayak merkezinde düzenlenen etkinlikte kayak yaparak...

Bitlis'te koruma altındaki çocuklar, kayak merkezinde düzenlenen etkinlikte kayak yaparak eğlendi.

İLGİLİ HABERLER

Belediyeden Dar Gelirliye Umut: Sosyal Destek Kartı Hayata Geçti

Yapı Kredi, 82.100 TL Promosyonla Yüzleri Güldürdü!

Dikkat! Havale ve EFT ile Kira Ödemesi Yapanlar Tahliye Edilebilir

Okul Ulaşımında Fahiş Zamlar! Velileri Zora Sokacak Artışlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul'da Depreme Dayanıklı İç Mekanlar Projesi Başlatıldı
2
CENTCOM Komutanı Kurilla, İsrail'de Genelkurmay Başkanı Halevi ile Görüştü
3
Ortagus: Hizbullah, Lübnan Hükümetinde Yer Almayacak
4
Avusturya'da 2,400 Suriyelinin İltica Başvurusu İptal Ediliyor
5
Türkmenistan Büyükelçisi Mekan İşanguliyev, Kırşehir'de Önemli Ziyaretler Gerçekleştirdi
6
Adana'da Tutar Apartmanı Davasında Duruşmaya Devam Edildi
7
İsrail'in Tammun'a Saldırıları Tarım ve Hayvancılığı Vurdu

Kocaeli'den Gaziantep'e TOKİ'nin Arsa Satış Atağı: Tarihlere Dikkat!

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025'te 400 Uzman Erbaş Alımı Yapacak

Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!

Emeklilere Promosyon Zamı Müjdesi: ING'den 25.000 TL Destek!

Okul Ulaşımında Fahiş Zamlar! Velileri Zora Sokacak Artışlar

Belediyeden Dar Gelirliye Umut: Sosyal Destek Kartı Hayata Geçti

Emekli Maaşlarından Yüzde 17 Kesinti Dikkat! Mart 2025'te Başlayacak

Yapı Kredi, 82.100 TL Promosyonla Yüzleri Güldürdü!

Dikkat! Havale ve EFT ile Kira Ödemesi Yapanlar Tahliye Edilebilir

Emeklilere Hane Başı 1.500 TL Destek Açıklandı!