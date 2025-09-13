Bitlis'te Köy Yolları Sıcak Asfalta Kavuşuyor: 100 km BSK Çalışması

Bitlis'te köy yolları, İl Özel İdaresi tarafından 100 km sıcak asfalt (BSK) ile kaplanıyor. Vali Ahmet Karakaya çalışmaları yerinde inceledi.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 13:19
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 13:56
İl Özel İdaresi 100 kilometrelik BSK programını sürdürüyor

Bitlis'te kırsalda yaşayan vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla köy yolları bitümlü sıcak karışım (BSK) asfaltla kaplanıyor.

İl Özel İdaresi ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar, özellikle kış aylarında ulaşımda aksama yaşanmaması için sürdürülüyor. Ekipler bu yıl 100 kilometre yolun sıcak asfaltla kaplanması hedefiyle kırsal kesimde hummalı çalışma yürütüyor.

Konuksayar, Yukarıkaraboy, Kömüryakan ve Yaylı grup köy yolunda yapılan asfalt çalışmalarını inceleyen Vali Ahmet Karakaya, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu'dan bilgi aldı.

Vali Karakaya basın mensuplarına yaptığı açıklamada, vatandaşların en iyi hizmeti hak ettiğini vurguladı. Karakaya, çalışmalar hakkında şunları söyledi:

"İlimiz genelinde köylerimizi sıcak asfaltla buluşturmak istiyoruz. Sıcak asfalt oldukça dayanıklı. Köylerimize bu hizmeti sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Önümüzdeki yıllarda nasip olursa benzer şekilde ana köy gruplarımızı ve büyük köylerimiz başta olmak üzere kırsal altyapımızı güçlendirmeye devam edeceğiz. Köy içi geçişlerini de beton parke yapmayı tercih ediyoruz. İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğimiz, Köylere Hizmet Götürme Birliklerimiz, kaymakamlarımız ve personelimizle bu çalışmalarımızı hızla devam ettirip vatandaşımızın hizmetinde bulunmaya devam edeceğiz."

İncelemelerde Vali Ahmet Karakaya'nın iş makinesini kullanarak yola asfalt döktüğü, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, vali yardımcıları, bazı kurum amirleri ve il genel meclis üyelerinin de hazır bulunduğu belirtildi.

Bitlis'te kırsalda yaşayan vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak için köy yolları bitümlü sıcak karışım (BSK) asfaltla kaplanıyor. Konuksayar, Yukarıkaraboy, Kömüryakan ve Yaylı grup köy yolunda asfalt çalışmalarını inceleyen Vali Ahmet Karakaya (sağ 5), İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu'dan (sol 6) bilgi aldı.

