Erciyes’te Sezon 18 Aralık 2025'te Başlıyor — Tekir Kapı 13 No'lu Pist İlk Açılacak

Erciyes’te sezon 18 Aralık 2025'te başlıyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'nde yeni sezon için tüm hazırlıkların tamamlandığını belirterek, "Erciyes’te her şey tamam, sezon 18 Aralık’ta başlıyor" dedi. Başkan Büyükkılıç, sezonun ilk etapta Tekir Kapı 13 No’lu pistte başlayacağını açıkladı.

Altyapı, pistler ve kapasite

Başkan Büyükkılıç, Erciyes’in dünya standartlarındaki altyapısı, geniş pist ağı ve modern tesisleriyle yeni sezona hazır olduğunu vurguladı. Erciyes; toplam 112 kilometrelik pist uzunluğu, 19 mekanik tesis ve 41 farklı pist ile Türkiye'nin en büyük ve en donanımlı kayak merkezlerinden biri konumunda.

Erciyes A.Ş. bünyesindeki 154 adet suni karlama makinesi ve saatte 9 bin metreküp kar üretme kapasitesi sayesinde, doğal kar yağışı olmasa dahi pistler kayak severlerle buluşturuluyor; böylece sezonun ilkbaharın sonlarına kadar uzayabildiği kaydedildi.

Turizm, spor ve uluslararası başarı

Büyükkılıç, Erciyes’in geçen sezon yaklaşık 3 milyon ziyaretçiyi ağırladığını ve merkezin sadece kış turizmiyle sınırlı kalmadığını belirtti. Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, uluslararası spor organizasyonları ve yıl boyu süren etkinliklerle Erciyes’in Kayseri’nin sporuna, turizmine, ekonomisine ve tanıtımına büyük katkı sağladığına dikkat çekti.

Erciyes’in uluslararası alandaki başarısına da vurgu yapan Büyükkılıç, "Erciyes, ‘Dünyanın En İyi 25 Kayak Merkezi’ listesinde Türkiye’den yer alan tek merkez oldu" sözleriyle merkezin elde ettiği prestiji özetledi.

Ziyaret ve güncel bilgiler

Büyükkılıç, tüm kayak tutkunlarını 18 Aralık itibarıyla Erciyes’e davet ederek, ilk etapta Tekir Kapı 13 No’lu pistin misafirlerini ağırlayacağını, diğer pistlerin ise hazır oldukça açılacağını söyledi. Pist ve teleferikle ilgili güncel bilgiler www.kayserierciyes.com.tr adresinden takip edilebilecek.

