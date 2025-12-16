Şanlıurfa 2029 Dünya Gastronomi Şehri Adayı - Türkiye'nin İlk Resmi Başvurusu

Şanlıurfa 2029 Dünya Gastronomi Şehri Adayı

Şanlıurfa, köklü gastronomi mirası, kültürel zenginliği ve sürdürülebilir üretim geleneği sayesinde Uluslararası Gastronomi, Kültür, Sanat ve Turizm Enstitüsü (IGCAT) tarafından 2029 Dünya Gastronomi Şehri unvanına aday gösterildi. Türkiye’den bu alanda resmi aday ilan edilen ilk şehir olan Şanlıurfa, mutfak ve kültür mirasını uluslararası platforma taşımayı hedefliyor.

Basın toplantısı ve katılımcılar

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, adaylıkla ilgili düzenlediği basın toplantısında sürecin resmi adımını attıklarını açıkladı. Toplantıya Haliliye Belediye Başkan Vekili Halil Yetkin, Eyyübiye Belediye Başkan Vekili Hüseyin Aslıhan, Karaköprü Belediye Başkan Vekili Fırat Sultan, Harran Üniversitesi Rektör Yardımcısı Ahmet İlyas ve Şanlıurfa Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı Nasan Bülbül katıldı.

Mutfak kültürümüz insanlık tarihinin en eski dönemlerine uzanıyor

Gülpınar, Şanlıurfa’nın gastronomi geçmişinin insanlık tarihinin en eski dönemlerine dayandığını belirterek, Karahantepe ve Göbeklitepe kazılarında bulunan yiyecek kalıntıları, taş tezgahlar ve tahıl işleme izlerinin bunun en önemli kanıtları olduğunu söyledi. Ortak sofralar ve paylaşım kültürünün bugün de "Halil İbrahim Sofrası" geleneğiyle sürdüğünü vurguladı.

Resmi adaylık sürecinde kapsamlı bir gastronomi stratejisi ve eylem planı hazırlanacağını ifade eden Gülpınar, unutulmaya yüz tutmuş yerel yemeklerin kayıt altına alınarak turizme kazandırılacağını, ata tohumları ile yerel üretimin destekleneceğini ve gastronomi ile tarımın birlikte güçlendirileceğini açıkladı. Ayrıca hijyen, gıda güvenliği ve sertifikasyon standartlarının yükseltilmesi planlanıyor; yerel mutfağın Şanlıurfa’nın UNESCO Müzik Şehri kimliğiyle bütünleştirilerek çok duyulu kültürel etkinliklerin hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Tüm bu çalışmalarla Şanlıurfa’nın gastronomi alanında ulusal ve uluslararası ölçekte örnek gösterilen bir şehir haline getirilmesi amaçlanıyor.

Hedefler ve destekler

Gülpınar, hedeflerini şu sözlerle özetledi: "Amacımız; Şanlıurfa’nın gastronomi mirasını dünyaya tanıtmak, nitelikli gastronomi turizmini geliştirmek ve bu zenginliği gelecek kuşaklara güçlü bir vizyonla aktarmaktır". Destekleri için Harran Üniversitesi, ilçe belediyeleri, GAP Bölge Kalkınma İdaresi, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası ve Slow Food Türkiye'ye teşekkür etti. Basın toplantısı, Başkan Gülpınar’ın gazetecilerin sorularını yanıtlamasıyla sona erdi.

IGCAT Dünya Gastronomi Şehri unvanının önemi

IGCAT (International Institute of Gastronomy, Culture, Arts and Tourism) tarafından verilen Dünya Gastronomi Şehri unvanı; gastronomiyi yalnızca yemek kültürü olarak değil, kültürel mirasın korunması, yerel üretimin desteklenmesi, sürdürülebilir kalkınma, hijyen ve gıda güvenliği başlıklarıyla birlikte değerlendiren uluslararası bir statü sunuyor. IGCAT, çalışmalarını Dünya Turizm Örgütü (UN Tourism) ilkeleriyle uyumlu yürütüyor ve şehirler arasında uluslararası iş birlikleri, bilgi paylaşımı ve ortak projeler geliştirilmesini teşvik ediyor.

Bu unvan, şehirler için prestijin ötesinde, küresel ölçekte sürdürülebilir gelişim ağına dahil olma fırsatı sağlıyor.

Resmi adaylık süreci ve paydaşlar

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile IGCAT arasındaki ön görüşmelerin ardından, şehri temsil edecek güçlü bir paydaşlık komisyonu oluşturuldu. Komisyonda Harran Üniversitesi, Haliliye Belediyesi, Eyyübiye Belediyesi, Karaköprü Belediyesi, GAP İdaresi, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası ve Slow Food Türkiye yer alıyor. Hazırlanan başvuru dosyası, Barcelona'da düzenlenen IGCAT Danışma Kurulu Toplantısında değerlendirilerek Şanlıurfa, Türkiye’den bu unvan için resmi aday ilan edilen ilk şehir oldu.

