Bitlis'te Kuru Fasulye Hasadı Başladı — Hedef 37 Bin Ton

Bitlis'te Kuru Fasulye Hasadı Başladı

Bitlis'te yaklaşık 110 bin dekar alanda ekimi yapılan kuru fasulye hasadı Ahlat ilçesinde başladı. Hasat çalışmalarına Bitlis Tarım ve Orman İl Müdürü Ramazan Çolak katıldı.

Üretim verileri ve hedefler

Çolak, üreticilerle görüşüp çalışmaları yerinde incelediğini belirterek, Bitlis'te toplamda 1 milyon 413 bin dekar alanda tarımsal üretim yapıldığını ve yaklaşık 110 bin dekar alanda kuru fasulye yetiştirildiğini söyledi.

Kentte dekar başına ortalama 350 kilogram verim elde edildiğini aktaran Çolak, "Geçen yıl 37 bin ton civarında ürün aldık. Bu yıl da Allah'ın izniyle 37 bin tonun üzerinde ürün almayı hedefliyoruz ve bu şekilde Türkiye'deki sıralamamız olan dördüncü sırayi korumaya çalışıyoruz." dedi.

Tohumculuk ve modern tarım uygulamaları

Çolak, kurumun tohumculuk çalışmalarına da vurgu yaparak, ilde 3 bin dekar alanda tohumluk üretimi yapıldığını ve bunun karşılığında yaklaşık 1100 ton ürün beklediklerini söyledi. Ayrıca, tohumculuk üretiminde ilin Türkiye'de birinci sırada yer aldığına dikkat çekti.

Kuru fasulye sökümlerinin sürdüğünü, ürünün 10 gün kadar kurumaya bırakılacağını ve daha sonra makinelerle hasadın gerçekleştirileceğini belirten Çolak, Tarım ve Orman Bakanlığı destekleriyle modern sulama ekipmanları ve teknoloji kullanımıyla işçilik ihtiyacının neredeyse sıfıra indirildiğini ifade etti.

Çiftçinin deneyimi

Ahlatlı çiftçi Faruk Canevi, tarımsal faaliyetlerde teknolojiyi kullanmaya başladıklarını söyleyerek, "Önceden fasulyeyi elle hasat ediyorduk. Şimdi makinelerle söküm yapıyoruz. Aynı zamanda tarım aletlerinin satışını da gerçekleştiriyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığından aldığımız güneş enerji panelleri ve sulama sistemleriyle ürünlerimizi suladık. Geçen yıla oranla bu sene daha iyi verim elde ettik. 550 dekar alanda kuru fasulye ektik. Şu an sökümünü yapıyoruz. 10 gün sonra nasipse patosa girerek ürünü çıkartacağız." dedi.

Çolak'a, Ahlat İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Enver Işık da eşlik etti.

