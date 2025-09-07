DOLAR
41,19 0%
EURO
48,31 0%
ALTIN
4.758,2 0%
BITCOIN
4.582.716,25 -1,02%

Bitlis'te Kuru Fasulye Hasadı Başladı — Hedef 37 Bin Ton

Bitlis'te 110 bin dekarda başlayan kuru fasulye hasadında hedef 37 bin ton; tohumluk üretimde 3 bin dekarla il birinciliği sürüyor.

Yayın Tarihi: 07.09.2025 13:44
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 13:57
Bitlis'te Kuru Fasulye Hasadı Başladı — Hedef 37 Bin Ton

Bitlis'te Kuru Fasulye Hasadı Başladı

Bitlis'te yaklaşık 110 bin dekar alanda ekimi yapılan kuru fasulye hasadı Ahlat ilçesinde başladı. Hasat çalışmalarına Bitlis Tarım ve Orman İl Müdürü Ramazan Çolak katıldı.

Üretim verileri ve hedefler

Çolak, üreticilerle görüşüp çalışmaları yerinde incelediğini belirterek, Bitlis'te toplamda 1 milyon 413 bin dekar alanda tarımsal üretim yapıldığını ve yaklaşık 110 bin dekar alanda kuru fasulye yetiştirildiğini söyledi.

Kentte dekar başına ortalama 350 kilogram verim elde edildiğini aktaran Çolak, "Geçen yıl 37 bin ton civarında ürün aldık. Bu yıl da Allah'ın izniyle 37 bin tonun üzerinde ürün almayı hedefliyoruz ve bu şekilde Türkiye'deki sıralamamız olan dördüncü sırayi korumaya çalışıyoruz." dedi.

Tohumculuk ve modern tarım uygulamaları

Çolak, kurumun tohumculuk çalışmalarına da vurgu yaparak, ilde 3 bin dekar alanda tohumluk üretimi yapıldığını ve bunun karşılığında yaklaşık 1100 ton ürün beklediklerini söyledi. Ayrıca, tohumculuk üretiminde ilin Türkiye'de birinci sırada yer aldığına dikkat çekti.

Kuru fasulye sökümlerinin sürdüğünü, ürünün 10 gün kadar kurumaya bırakılacağını ve daha sonra makinelerle hasadın gerçekleştirileceğini belirten Çolak, Tarım ve Orman Bakanlığı destekleriyle modern sulama ekipmanları ve teknoloji kullanımıyla işçilik ihtiyacının neredeyse sıfıra indirildiğini ifade etti.

Çiftçinin deneyimi

Ahlatlı çiftçi Faruk Canevi, tarımsal faaliyetlerde teknolojiyi kullanmaya başladıklarını söyleyerek, "Önceden fasulyeyi elle hasat ediyorduk. Şimdi makinelerle söküm yapıyoruz. Aynı zamanda tarım aletlerinin satışını da gerçekleştiriyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığından aldığımız güneş enerji panelleri ve sulama sistemleriyle ürünlerimizi suladık. Geçen yıla oranla bu sene daha iyi verim elde ettik. 550 dekar alanda kuru fasulye ektik. Şu an sökümünü yapıyoruz. 10 gün sonra nasipse patosa girerek ürünü çıkartacağız." dedi.

Çolak'a, Ahlat İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Enver Işık da eşlik etti.

Bitlis'te yaklaşık 110 bin dekar alanda ekimi yapılan kuru fasulyenin hasadı başladı. Bitlis Tarım...

Bitlis'te yaklaşık 110 bin dekar alanda ekimi yapılan kuru fasulyenin hasadı başladı. Bitlis Tarım ve Orman İl Müdürü Ramazan Çolak, Ahlat ilçesinde yapılan kuru fasulye hasat çalışmalarına katıldı.

Bitlis'te yaklaşık 110 bin dekar alanda ekimi yapılan kuru fasulyenin hasadı başladı. Bitlis Tarım...

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrail Ordusu Batı Şeria Baskınları: 2 Yaralı, 10 Gözaltı
2
Akdamar Kilisesi'nde 13. Ayin Sona Erdi: Patriği Sahak Maşalyan Katıldı
3
Ali Erbaş: İmam Hatip Nesli Başörtüsü Zulmüne Önderlik Etti
4
Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı'na Hakaret Eden Şüpheli Antalya'da Yakalandı
5
ÖSYM, 2025-KPSS A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
6
Kars'ta Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı
7
MSB'den A Milli Kadın Voleybol Takımına Özel Video Klibi

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı