Bitlis'te Öğretmenler Doğa Yürüyüşü Düzenledi

Bitlis'in Adilcevaz İlçesinde Eğlenceli Doğa Yürüyüşü

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde, öğretmenler tarihi Adilcevaz Kalesi ve Mucizeler Manastırı çevresinde doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve bir turizm firmasının ortaklaşa düzenlediği bu etkinlik, öğretmenlerin kaynaşmasını ve motivasyonlarını artırmayı amaçlıyor.

Organizasyon ve Rehberlik

Van Gölü sahilinde bir araya gelen 70 öğretmen, Türkiye Dağcılık Federasyonu Antrenörü Mehmet Hakkı Oğur'un rehberliğinde yürüyüşe başladı. Tarihi ve doğal güzelliklerle dolu bir rotayı takip eden öğretmenler, eşsiz manzaraları cep telefonlarıyla ölümsüzleştirdi.

Keyifli Anlar ve Motivasyon

İlçe Milli Eğitim Müdürü Emre Yılmaz, etkinlikte öğretmenlerin keyifli vakit geçirdiğini belirtti. Yılmaz, "Adilcevaz Kalesi ile Mucizeler Manastırı arasında çok güzel bir rota hazırladık. Amacımız öğretmenlerimizin moral ve motivasyonunu artırmak. Ayrıca, ilçemizin güzelliklerini tanıtmak istiyoruz," ifadelerini kullandı. Sosyal etkinliklerin devam edeceğini vurguladı.

Öğretmenlerin Görüşleri

Etkinliğe katılan öğretmenlerden Şükrü Sefa Eker Biçer, "Bu tür programlar, öğretmenlerin bir araya gelmesi ve adaptasyon sürecinin hızlanması açısından çok önemli. Aynı zamanda bölgedeki insanları Adilcevaz'ın güzelliklerini görmeye teşvik ediyor," dedi. Öğretmen Özge Oruç ise etkinliğin keyifli geçtiğini ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde öğretmenler, Adilcevaz Kalesi ve Mucizeler Manastırı'nın bulunduğu bölgede doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde öğretmenler, Adilcevaz Kalesi ve Mucizeler Manastırı'nın bulunduğu bölgede doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.