DOLAR
39,11 -0,01%
EURO
44,28 -0,22%
ALTIN
4.147,34 -0,16%
BITCOIN
4.249.535,79 -1,32%

Bitlis'te Otomobilde 7 Kilo 176 Gram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde otomobilde gizlenmiş 7 kilo 176 gram sentetik uyuşturucu bulundu, 3 kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 29.05.2025 11:58
Güncelleme Tarihi: 29.05.2025 11:58
Bitlis'te Otomobilde 7 Kilo 176 Gram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Bitlis'te Uyuşturucu Operasyonu

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, otomobilin ön kısmında gizlenmiş 7 kilo 176 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 3 şüpheli tutuklandı.

Detaylar

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında bir operasyon gerçekleştirdi.

Yapılan çalışmada durdurulan bir otomobilde, narkotik dedektör köpeği "Gill" kullanılarak arama yapıldı. Araçta yapılan detaylı inceleme sonucunda, 7 parça halinde 7 kilo 176 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Şüphelilerin Tutuklanması

Bulunan uyuşturucu madde ile ilgili olarak uyuşturucu madde imal ve ticareti suçlamasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde otomobilin ön kısmına gizlenmiş 7 kilo 176 gram sentetik uyuşturucu ele...

Bitlis'in Tatvan ilçesinde otomobilin ön kısmına gizlenmiş 7 kilo 176 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.

İLGİLİ HABERLER

Afyon ve Denizli İçin Meteorolojiden Acil Uyarı: Felaket Kapıda!

KOSGEB KOBİ Destek Programı: 20 Milyon TL ve Faiz Desteği!

Antalya'da Bayram Öncesi Şehir İçi Ulaşımı Vuracak Zamlar Açıklandı

Giresun'da 2.250 Kişilik İstihdam Yaratacak Dev Yatırım

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
71 Yaşındaki Ziraat Mühendisi Dördüncü Üniversitesinden Mezun Oldu
2
Diyarbakır'da Yanık Yaralanması: Ambulans Helikopterle Hastaneye Sevk
3
Samsun'da Radar Tespit Cihazıyla 'Çakar' Bulunan Sürücüye 156 Bin Lira Ceza!
4
Vefa Sultan'ın İkinci Sezon Çekimleri Başladı
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan Dönüşü Önemli Açıklamalar
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeni Anayasa Açıklamaları
7
Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Şüpheli Tutuklandı

Eskişehir'de Kurban Bayramı İçin Ücretsiz Kesim Hizmeti Başlıyor!

Antalya'da Bayram Öncesi Şehir İçi Ulaşımı Vuracak Zamlar Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan 5 İlde Önemli Arsa Satışı Fırsatı

Deprem Bölgesine Destek: Ödeme Tarihleri Uzatıldı

Asgari Ücrete Ara Zam Müjdesi: Merkez Bankası Başkanı Açıklamalarda Bulundu

Adana'nın Moda Markası Televole Tekstil, Kadınları Mutlu Ediyor

KOSGEB KOBİ Destek Programı: 20 Milyon TL ve Faiz Desteği!

Afyon ve Denizli İçin Meteorolojiden Acil Uyarı: Felaket Kapıda!

Sinop'a KÖYDES Projesi ile 171 Milyon TL Destek

Bursa'da Dev İndirim Fırtınası: Üç Günde Her Şey Yarı Fiyatına

Osman Gazi ile Karadeniz'de Tarih Yazılıyor

Giresun'da 2.250 Kişilik İstihdam Yaratacak Dev Yatırım