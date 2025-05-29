Bitlis'te Otomobilde 7 Kilo 176 Gram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Bitlis'te Uyuşturucu Operasyonu

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, otomobilin ön kısmında gizlenmiş 7 kilo 176 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 3 şüpheli tutuklandı.

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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında bir operasyon gerçekleştirdi.

Yapılan çalışmada durdurulan bir otomobilde, narkotik dedektör köpeği "Gill" kullanılarak arama yapıldı. Araçta yapılan detaylı inceleme sonucunda, 7 parça halinde 7 kilo 176 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Şüphelilerin Tutuklanması

Bulunan uyuşturucu madde ile ilgili olarak uyuşturucu madde imal ve ticareti suçlamasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde otomobilin ön kısmına gizlenmiş 7 kilo 176 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.