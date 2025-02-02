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Bitlis'te Otomobilin Yakıt Deposunda 3 Kilogram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir otomobilin yakıt deposunda 3 kilogram sentetik uyuşturucu bulundu.

Yayın Tarihi: 02.02.2025 12:15
Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 12:15
Bitlis'te Otomobilin Yakıt Deposunda 3 Kilogram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Bitlis'te Uyuşturucu Operasyonu

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, güvenlik güçleri tarafından bir otomobilin yakıt deposunda 3 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Olayın Detayları

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yoğun bir çalışma yürütmektedir.

Dün, Tatvan da durdurulan bir otomobilde gerçekleştirilen aramalarda, aracın yakıt deposuna gizlenmiş 5 pet şişe içerisinde toplamda 3 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Şüpheli Tutuklandı

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı. Güvenlik güçleri, uyuşturucu ile mücadeleye kararlılıkla devam ediyor.

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