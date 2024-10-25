Bitlis'te PKK'ya Yönelik Operasyonda 11 Gözaltı

Bitlis Merkezli Terör Operasyonu

Bitlis valiliği, PKK terör örgütüne yönelik yürütülen geniş çaplı bir operasyonda 11 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Operasyonun Ayrıntıları

Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü'nün Terörle Mücadele Şubesi, PKK'nın eylem ve faaliyetlerini deşifre etmek amacıyla çalışma başlattı. Bu kapsamda, 23 Ekim tarihinde Bitlis'in Tatvan, Ahlat ve Hizan ilçeleri ile birlikte Mersin, Diyarbakır ve Yalova'da eşzamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

Gözaltına Alınan Şüpheliler

Gerçekleştirilen operasyon neticesinde 11 şüpheli gözaltına alınırken, 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülmektedir.

Ele Geçirilen Malzemeler

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, terör örgütünü simgeleyen bez parçaları, fotoğraflar, örgüt liderine ait posterler, hançerler, birçok örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirilmiştir.