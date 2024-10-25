DOLAR
34,29 -0,16%
EURO
37,17 -0,06%
ALTIN
3.011,56 -0,05%
BITCOIN
2.318.599,97 0,89%

Bitlis'te PKK'ya Yönelik Operasyonda 11 Gözaltı

Bitlis'te PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler, diğer zanlıların yakalanması için çalışmalara devam ediyor.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 09:51
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 09:51
Bitlis'te PKK'ya Yönelik Operasyonda 11 Gözaltı

Bitlis Merkezli Terör Operasyonu

Bitlis valiliği, PKK terör örgütüne yönelik yürütülen geniş çaplı bir operasyonda 11 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Operasyonun Ayrıntıları

Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü'nün Terörle Mücadele Şubesi, PKK'nın eylem ve faaliyetlerini deşifre etmek amacıyla çalışma başlattı. Bu kapsamda, 23 Ekim tarihinde Bitlis'in Tatvan, Ahlat ve Hizan ilçeleri ile birlikte Mersin, Diyarbakır ve Yalova'da eşzamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

Gözaltına Alınan Şüpheliler

Gerçekleştirilen operasyon neticesinde 11 şüpheli gözaltına alınırken, 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülmektedir.

Ele Geçirilen Malzemeler

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, terör örgütünü simgeleyen bez parçaları, fotoğraflar, örgüt liderine ait posterler, hançerler, birçok örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirilmiştir.

İLGİLİ HABERLER

En düşük emekli maaşına senede 1 zam! İmzalanırsa emekli hapı yuttu

Çifte tazminat imkanı doğdu! Emekliyi ayaklandıracak açıklama

Faizlerde bir dönem kapandı;! Konut, ihtiyaç ve taşıt kredilerinden müjdeler geldi

Asgari ücrete fazla zam yapmayın talimatı: O isim yüzde 25 yeter dedi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Denizli'deki Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor
2
Marmaris Körfezi'nde Deniz Yüzeyi Temizliği
3
Çankırı'da Uyuşturucu ile Yakalanan Polis Memuru Tutuklandı
4
Kayseri'de Otomobil Kazası: 4 Yaralı
5
Bitlis'te PKK'ya Yönelik Operasyonda 11 Gözaltı
6
İsrail Ordusunun Gazze'deki Hastaneye Saldırısı
7
Mardin'de Kırmızı Kategorideki PKK Teröristi Etkisiz Hale Getirildi

Eczaneye gitmeye korkutacak zam! Tüm ilaç fiyatları yüzde 23 artacak

Öğrenciler hemen hesabına baksın! 5.000 TL IBAN’da bekliyor

Asgari ücrete fazla zam yapmayın talimatı: O isim yüzde 25 yeter dedi

Faizlerde bir dönem kapandı;! Konut, ihtiyaç ve taşıt kredilerinden müjdeler geldi

En düşük emekli maaşına senede 1 zam! İmzalanırsa emekli hapı yuttu

O desteği alanlara müjde! Destek programı adı değişti ve 2 yıl daha uzatıldı

O bakanlıktan dolgun maaşlı personel alımı müjdesi! Resmi Gazete'de yayımlandı

Sürücülerin hevesini kursağında bırakacak açıklama! Hafta sonu gelmeden akaryakıta çifte zam geliyor

Resmi Gazete’de Jandarma alımı açıklaması! Başvurular Başladı

Çifte tazminat imkanı doğdu! Emekliyi ayaklandıracak açıklama

Emekli ve memur maaş zammı kuruşu kuruşuna ortaya çıkıyor! Zam ilk defa açıklandı

Patronlar çıldırdı! Asgari ücret zammı çıkmaza giriyor