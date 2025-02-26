Bitlis'te Ramazan'da 4 Bin Kişiye İftar Hizmeti

Ramazan Ayında İhtiyaç Sahiplerine Destek

Bitlis Belediyesi ve Valiliği, Ramazan ayında 4 bin ihtiyaç sahibine sıcak iftar yemeği ulaştıracak. Bu umut dolu proje, Valilik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Bitlis Belediyesi arasında 2018 yılında imzalanan protokolle hayata geçti.

Aşevinin Kapasitesi Arttırıldı

Günlük 250 ile 300 kişiye yemek hazırlayan aşevinin kapasitesi, Ramazan süresince günde 4 bin iftar yemeği çıkarmak üzere artırıldı. Valilik, sosyal medya hesapları üzerinden yürütülen bu projeye dair bilgilendirmede bulundu.

Vali Ahmet Karakaya'dan Destek Ziyareti

Vali Ahmet Karakaya, Vali Yardımcıları Göksel Yüksel ve Kübra Sivaslıoğlu ile birlikte aşevini ziyaret etti. Burada aşçılarla sohbet ederek hizmetlerle ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mesut Gültekin'den bilgi aldı. Ziyaretin ardından Karakaya ve ekibi, Kadın ve Erkek Refakatçi Evi'ni de ziyaret etti.

Bitlis'te valilik ve belediye, ramazanda 4 bin kişinin adresine iftar ulaştıracak. Valilik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Bitlis Belediyesi arasında 2018'de imzalanan protokolle hizmet vermeye başlayan aşevinde günlük 250 ile 300 kişiye, 2 öğün yemek hazırlanıyor. Kapasitesi artırılan aşevinde ramazan boyunca ihtiyaç sahibi 4 bin kişiye iftar yemeği ulaştırılacak. Vali Ahmet Karakaya, beraberindeki Vali Yardımcıları Göksel Yüksel ve Kübra Sivaslıoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Aslan ile aşevini ziyaret etti.

Bitlis'te valilik ve belediye, ramazanda 4 bin kişinin adresine iftar ulaştıracak. Valilik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Bitlis Belediyesi arasında 2018'de imzalanan protokolle hizmet vermeye başlayan aşevinde günlük 250 ile 300 kişiye, 2 öğün yemek hazırlanıyor. Kapasitesi artırılan aşevinde ramazan boyunca ihtiyaç sahibi 4 bin kişiye iftar yemeği ulaştırılacak. Vali Ahmet Karakaya, beraberindeki Vali Yardımcıları Göksel Yüksel ve Kübra Sivaslıoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Aslan ile aşevini ziyaret etti.