Bitlis'te Sahipsiz Hayvanlar İçin İzleme ve Denetim Toplantısı Yapıldı

Bitlis'te Sahipsiz Hayvanlar İçin İyi Bir Adım

Bitlis'te, Vali Ahmet Karakaya başkanlığında, sahipsiz hayvanlarla ilgili izleme ve denetim toplantısı yapıldı. Toplantıya, il genelinden çeşitli yöneticiler ve kurum müdürleri katıldı ve hayvanların güvenliğinin sağlanması amacıyla alınan tedbirler gündeme geldi.

Devletin Ortak Sorumluluğu

Toplantıda konuşan Vali Karakaya, sahipsiz hayvanların durumunun sadece yerel yönetimlerin değil, aynı zamanda devletin birçok kurumunun ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda, İçişleri Bakanlığının koordinesinde, valilik, belediye ve özel idarelerin bu konuda aktif bir rol üstlendiğini belirtti.

Karakaya, “Amacımız devlet olarak vatandaşlarımızın huzur ve güvenli bir şekilde sokaklarda, parklarda gezebilmelerini sağlamak. Aynı zamanda sahipsiz hayvanların da güvenliğini göz önünde bulundurmak zorundayız. Daha büyük bir medeniyetin temsilcileri olarak, hayvanların da hayat hakkına saygı göstermeliyiz. Ancak önceliğimiz her zaman insanlardır.” dedi.

Hayvan Barınakları ve Doğal Yaşam Alanları

Karakaya, sahipsiz hayvanlarla ilgili olarak belediye ve özel idarelerin mevcut yasa ve genelgeler kapsamında çalışmalar yürüttüğünü ifade etti. 25 bin ve üzeri nüfusa sahip belediyelerin kesinlikle hayvan barınakları ve bakım evleri kurması gerektiğini belirtirken, daha küçük nüfuslu belediyelerin de sahipsiz hayvanları toplayarak barınaklara teslim etmesi gerektiğini kaydetti.

Ayrıca, İçişleri Bakanlığı'nın talimatları ile İl Özel İdaresi olarak 59 dönümlük bir alan üzerinde sahipsiz hayvanlar için doğal yaşam alanı oluşturma çalışmalarına başladıklarını da aktardı. İhaleye çıkıldığını ve özel idare ile belediyelerle koordineli bir şekilde bu projeleri hayata geçirmeye çalıştıklarını söyledi.

Toplantıya Katılan İsimler

Sahipsiz hayvanlarla ilgili çalışmaların değerlendirildiği toplantıya Vali Yardımcısı Alay Yazıcı, Bitlis Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Aslan, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Ahmet Demirel, İl Emniyet Müdür Vekili İsmail Ayhan, İl Özel İdare Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, ilçe ve belde belediye başkanları ile birçok kurum müdürü katılım sağladı.

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Bitlis'in Tatvan ilçesinde kar nedeniyle Nemrut Dağı ve yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı.