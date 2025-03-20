Bitlis'te Şehit Aileleri ve Gazilere Onur İftarı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde 10. Komando Tugay Komutanlığı tarafından şehit aileleri ve gaziler onuruna özel bir iftar programı düzenlendi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Tatvan 10. Tugay Komutanlığı'nın iftar programında buluştuğu şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelerek sohbet etti.

Karakaya, iftar sonrası gerçekleştirdiği konuşmada, vatan uğruna hayatlarını feda eden şehitlerin aileleri ve kahraman gazilerle bir arada olmaktan duyduğu onuru ifade etti. Karakaya, "Bu milletin en kıymetli emanetlerisiniz. Devletimiz her zaman yanınızdadır ve sizlere olan vefa borcunu hiçbir zaman unutmayacaktır." dedi.

Ayrıca, Vali Karakaya, Ahlat 6. Komando Tabur Komutanlığı’nın tefrişatına katkı sağlayan iş insanları Kenan Örken, Vehbi Tatlısu ve Osman Demir’e plaket takdim etti.

Programa; Tatvan 10. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Haşim Bildiş, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Vali Yardımcısı Kübra Sivaslıoğlu, kaymakamlar, Tatvan Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Abur, kurum müdürleri ve askerler katıldı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 10. Komando Tugay Komutanlığınca, şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar verildi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 10. Komando Tugay Komutanlığınca, şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar verildi.